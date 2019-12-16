《日入而息》習近平稱堅定支持林鄭依法施政，ＴＶＢ裁員３５０人

《今天重點》﹡習近平周三起赴澳門視察，出席慶祝回歸２０周年大會；習近平稱中央繼續

堅定支持林鄭依法施政、香港警方嚴正執法

﹡李克強堅定支持林鄭，冀特區政府繼續努力止暴制亂

﹡電視廣播（００５１１）重組業務流程，將裁員約３５０人

﹡統計局表示１１月工業增加值增６﹒２％，優預期；１１月末調查失業率持

平於５﹒１％；１１月原煤原油生產加快，電力生產平穩增長；１２月上旬

生豬外三元價格環比漲７﹒３％；１１月一線城市一二手樓價環比漲幅擴大

；中美首階段經貿協議達成降低市場不確定性；豬肉價格逐步企穩回落可預

期；「雙十一」購物節對於網上零售拉動明顯；１１月智能手表、３Ｄ打印

設備產量增超１倍；經濟運行總體平穩、穩中有進態勢進一步顯現



《即日市況》﹡港股收２７５０８跌１７９點終止三連升力守牛熊線，成交７９８億



《深滬股市》﹡數據顯示經濟初顯回暖，滬綜指收升０﹒５６％近三千



《美元匯價》﹡鎊匯波動區間上調至１﹒３２╱１﹒３７；歐元最新報１﹒１１３９╱４０

，日圓最新報１０９﹒４２╱４３



《公司業績》﹡泰錦（０８３２１）中期盈利跌８７％至近１１萬元，不派息

﹡樺欣（０８４４２）中期純利升３﹒１倍至１２７７﹒１萬元，不派息

﹡鉅京（０８４５０）年度盈轉虧１１５４﹒３萬元，不派息

﹡匯隆（０８０２１）半年虧損收窄９６９萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＴＯＭＯ（０８４６３）獲批轉主板，本月２３日掛牌

﹡三盛控股（０２１８３）宣告完成首輪資產注入

﹡百布完成３億美元Ｄ輪融資，華興資本任獨家財務顧問

﹡老恆和（０２２２６）新有意投資者擬購部分股權，另接獲傳訊令狀，今早

復牌

﹡希望教育（０１７６５）購物業作實訓場地及宿舍，涉８４６６萬元人民幣

﹡寶龍商業（０９９０９）今日開招，入場費約５０５０元

﹡保華集團（００４９８）開市途中突宣布停牌；保華集團附屬公司分別出售

嘉興碼頭及保華公司股權

﹡恆生（０００１１）推出九成信貸擔保產品，提供全額擔保費資助

﹡衍生集團（０６８９３）料衍生健康醫藥產業園明年投產

﹡渣打香港表示已遞交首批九成信貸擔保計劃客戶申請

﹡華興資本（０１９１１）聯席首席財務官王新衛調任資深顧問

﹡雲南建投（０１８４７）續簽訂雲南白鶴灘水電站混凝土供應合同

﹡匯創（０８２０２）出售石家莊巴士廣告業務，涉資５０萬元

﹡匯豐表示明年３月底前客戶申請九成信貸擔保產品，可豁免手續費

﹡奧思集團（０１１６１）明年續租後有望減租１５％至２０％

﹡電視廣播（００５１１）重組業務流程，將裁員約３５０人

﹡僑雄（００３８１）擬江西發展生態農莊觀光園業務

﹡綠科科技（００１９５）控股股東古潤金要求罷免多位董事及主席

﹡台州市水務（０１５４２）明起招股，入場費５０６０元

﹡康希諾生物（０６１８５）腦膜炎球菌結合疫苗獲國家藥監局優先審評

﹡康寧傑瑞（０９９６６）類風濕性關節炎藥在中國完成首例患者給藥

﹡中銀香港（０２３８８）九成信貸擔保產品接受申請，提供擔保費回贈免手

續費

﹡方達控股（０１５２１）附屬公司以４２０萬加元收購ＢＲＩ股份

﹡中國玻璃（０３３００）尼日利亞之新玻璃生產線已於１２月９日產出首批

產品

﹡光啟科學（００４３９）子公司中標佛山順德智能項目，涉資１７８９萬元

人民幣

﹡宏利委任戴明鈞為香港及澳門首席行政總監

﹡萊爾斯丹（００７３８）第三財季零售業務總銷售按年跌逾１１％

﹡港鐵（０００６６）日出康城第１２期明日起邀意向書

﹡台州市水務（０１５４２）對維持良好資產負債比率非常有信心

﹡工行（０１３９８）與阿里巴巴（０９９８８）、螞蟻金服達成全面戰略合

作

﹡中國生物製藥（０１１７７）附屬公司抗腫瘤藥獲頒發藥品補充申請批件



《國企紅籌》﹡長汽（０２３３３）與寶馬合資公司獲外商投資批准證書

﹡中興通訊（００７６３）正式發布５Ｇ雙模旗艦手機，明年初上市

﹡深圳控股（００６０４）１１月份合同銷售額按年升１﹒７４倍

﹡中國太平（００９６６）于小萍辭任執行董事

﹡聯想（００９９２）楊元慶稱將夥電訊商優化５Ｇ產品，力求實現領先

﹡廣南（集團）（０１２０３）譚云標辭任董事會主席，陳本光接任

﹡大唐發電（００９９１）以１７８２萬元人民幣收購呼和浩特熱電公司

４９％股權

﹡南航（０１０５５）１１月旅客周轉量升８﹒５％

﹡大悅城（００２０７）發中期票據本金總額１５億元人民幣，票面利率

４﹒２５厘



《神州民企》﹡中新控股（０８２０７）減持網上投資及借貸平台２０％股份還債

﹡平安好醫生（０１８３３）與泰國ＢＤＭＳ合作推海外視頻二診服務

﹡信義能源（０３８６８）將優先收購平價競價電站

﹡信盛礦業（０２１３３）計劃市價四供一，籌４９２０萬元

﹡大成生化科技（００８０９）長春大合暫停生產至明年２月中旬前後

﹡金山雲擬向建銀國際投資者發行Ｄ＋系列優先股，涉１﹒５６億元

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《中國要聞》﹡１１月社會消費品零售總額增８％，高於預期

﹡內地首１１月房地產投資增１０﹒２％，增速小幅回落

﹡首１１月全國固定資產投資增５﹒２％，符預期

﹡首１１月全國商品房銷售額近１４萬億，增７﹒３％

﹡統計局表示１１月工業增加值增６﹒２％，優預期；１１月末調查失業率持

平於５﹒１％；１１月原煤原油生產加快，電力生產平穩增長；１２月上旬

生豬外三元價格環比漲７﹒３％；１１月一線城市一二手樓價環比漲幅擴大

；中美首階段經貿協議達成降低市場不確定性；豬肉價格逐步企穩回落可預

期；「雙十一」購物節對於網上零售拉動明顯；１１月智能手表、３Ｄ打印

設備產量增超１倍；經濟運行總體平穩、穩中有進態勢進一步顯現

﹡發改委盧延純稱明年物價總水平有望保持平穩運行態勢

﹡路透測算表示１１月７０城房價指數放緩至近一年半低

﹡北京推１３舉措促進遊戲產業健康發展

﹡外長王毅晤歐盟外交代表，提及新疆與香港人權問題

﹡知名盜版資源論壇「聖城家園」被封，藍色字幕成歷史

﹡阿仙奴名將奧斯爾批評新疆人權狀況，央視停播球賽

﹡國家電網確認收購阿曼國有輸電公司４９％股權

﹡習近平周三起赴澳門視察，出席慶祝回歸２０周年大會；習近平稱中央繼續

堅定支持林鄭依法施政、香港警方嚴正執法

﹡中證監表示推進資本市場深改落地，完善中長期資金入市

﹡外管局表示有效維護外匯市場穩定打好化解金融風險攻堅戰

﹡海航系美蘭機場１０億人幣超短融違約，申請延期兌付

﹡發改委表示１２月１６日內地成品油價格不作調整

﹡黃河公司募資２４２億元，落實電力行業最大混改個案

﹡成都國資拆彈，擬收購安邦保險旗下成都農商行股權

﹡人行周五將在港發行１００億人民幣央票，期限六個月；人行３０００億

ＭＬＦ利率持平，淨投放１４０億；人行口徑外匯佔款１６連降，１１月減

少１１﹒８億元

﹡中國威脅如華為５Ｇ遭禁，將對德國採取反制

﹡領航與螞蟻金服成立合資公司，拓財富管理服務

﹡萊特希澤料未來兩年美對華出口將增加近一倍

﹡廣東省公安廳證實周五港珠澳大橋查獲潛逃７年香港男子

﹡中國駐美官員闖軍事基地被逐，外交部表示嚴重違背事實；外交部回應奧斯

爾涉疆言論：有機會可以去新疆看一看

﹡在美上市公司拒公開帳目，美國要求中國提供解決方案

﹡上海新華傳媒連鎖有限公司原黨委書記涉貪被逮捕

﹡幣圈風暴不絕，比特微董事長楊作興涉職務侵佔被捕

﹡日媒表示中方要求訪華日本議員比訪台多一倍致計劃延期



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１９３９﹒７７點

﹡台灣網紅與蔡英文拍逗趣短片，遭大陸合作方解約



《其他消息》﹡林鄭月娥下月１６日出席立法會答問會；林鄭今早向李克強匯報香港最新情

況，報道指下午獲習近平接見

﹡聶德權稱立法會選舉選民登記明年５月２日截止

﹡天星小輪申請加票價，平均加幅１６﹒５％

﹡信用卡收單機構延發放款項商戶促政府擔保，金管局：正了解情況

﹡長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃今日起接受申請

﹡渣打料今明兩年本港經濟負增長１﹒５％

﹡中原表示十大屋苑周末成交６個捧蛋，假期臨近減少睇樓；上月轉按登記減

三成，中銀香港市佔率續居首

﹡香港置業料明年樓價波幅５％，納米樓交投最多跌兩成

﹡深股通額度全日用１９﹒４億元；滬股通額度全日用３﹒２億元，陸股通淨

流入７億

﹡西九龍絲麗酒店月底停運

﹡九成信貸擔保產品今起接受申請，逾２０家機構擬參與

﹡香港首幢青年宿舍今起接受申請，月租４２４８元起



《修例風暴》﹡李克強堅定支持林鄭，冀特區政府繼續努力止暴制亂

﹡防暴警旺角施放催淚彈驅散人群，學生記者被擊中送院

﹡羅致光料今年公布獨立檢討委員會人選機會不大

﹡羅智光稱保安局完成研究立法禁止侮辱公職人員

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