《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２３５．８９ 升 １００．５１點╱０．３６％
標普５００ ３１９１．４５ 升 ２２．６５點╱０．７１％
納斯達克 ８８１４．２３ 升 ７９．３５點╱０．９１％
倫敦富時１００ ７５１９．０５ 升 １６５．６１點╱２．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １３４０７．６６ 升 １２４．９４點╱０．９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９９１．６６ 升 ７２．６４點╱１．２３％
﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０９．６４，歐元兌美元１．１１４０
17/12/2019 07:46
《日出而作》美股連續兩日破頂，油價三個月高，英股急漲逾２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２３５．８９ 升 １００．５１點╱０．３６％
標普５００ ３１９１．４５ 升 ２２．６５點╱０．７１％
納斯達克 ８８１４．２３ 升 ７９．３５點╱０．９１％
倫敦富時１００ ７５１９．０５ 升 １６５．６１點╱２．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １３４０７．６６ 升 １２４．９４點╱０．９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９９１．６６ 升 ７２．６４點╱１．２３％
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