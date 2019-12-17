  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2019 07:46

《日出而作》美股連續兩日破頂，油價三個月高，英股急漲逾２％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８２３５．８９　升　　１００．５１點╱０．３６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１９１．４５　升　　　２２．６５點╱０．７１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８８１４．２３　升　　　７９．３５點╱０．９１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５１９．０５　升　　１６５．６１點╱２．２５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４０７．６６　升　　１２４．９４點╱０．９４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９９１．６６　升　　　７２．６４點╱１．２３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０９．６４，歐元兌美元１．１１４０

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
生財有道16/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指年底前料試兩萬八
興證快訊16/12/2019
樓市前景
國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金