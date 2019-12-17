【新股上市】邁科管業暗盤開報２﹒４８元，較招股價高近９％

《經濟通通訊社１７日專訊》從事標準預製管道接頭產品及鋼管產品的製造及銷售的邁科管

業（０１５５３）明日上市，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒４８元，較招股價２﹒２８

元高０﹒２元或８﹒７８％。以每手２０００股計，不計手續費，賺４００元。

此外，該股於富途暗盤交易系統新報２﹒６８元，高招股價１７﹒５４％；於耀才證券暗盤

交易系統新報３﹒１４元，高招股價３７﹒７２％。

另外，該股公開發售超購７﹒２７倍，一手中籤率１９﹒９６％，認購廿手穩獲一手。

（ｎｓ）

