《經濟通通訊社１７日專訊》從事標準預製管道接頭產品及鋼管產品的製造及銷售的邁科管
業（０１５５３）明日上市，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒４８元，較招股價２﹒２８
元高０﹒２元或８﹒７８％。以每手２０００股計，不計手續費，賺４００元。
此外，該股於富途暗盤交易系統新報２﹒６８元，高招股價１７﹒５４％；於耀才證券暗盤
交易系統新報３﹒１４元，高招股價３７﹒７２％。
另外，該股公開發售超購７﹒２７倍，一手中籤率１９﹒９６％，認購廿手穩獲一手。
（ｎｓ）
17/12/2019 16:16
【新股上市】邁科管業暗盤開報２﹒４８元，較招股價高近９％
《經濟通通訊社１７日專訊》從事標準預製管道接頭產品及鋼管產品的製造及銷售的邁科管
業（０１５５３）明日上市，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒４８元，較招股價２﹒２８
元高０﹒２元或８﹒７８％。以每手２０００股計，不計手續費，賺４００元。
此外，該股於富途暗盤交易系統新報２﹒６８元，高招股價１７﹒５４％；於耀才證券暗盤
交易系統新報３﹒１４元，高招股價３７﹒７２％。
另外，該股公開發售超購７﹒２７倍，一手中籤率１９﹒９６％，認購廿手穩獲一手。
（ｎｓ）
|FOCUS17/12/2019
【FOCUS】5個港人一個貧 習李再敲打「深層次矛盾」
|生財有道17/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：澳門賭業股宜吼高位離場
|生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
|國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
|香港政情16/12/2019
習近平：中央充分肯定林鄭勇氣和擔當 繼續堅定支持依法施政
|FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰