【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１７日專訊》首創置業（０２８６８）「十供五」今日除權報２﹒５元，除
權後報２﹒２９元，今早平開後愈升愈有，半日漲４﹒３７％收２﹒３９元。中信建投証券最新
報告首予首創置業買入投資評級，目標價為３﹒２元。首創置業供股權買賣日期為本月３０日至
下月１０日，供股股份將於下月２３日開始買賣。供股價為１﹒８７元。
上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期
及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以
留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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信盛礦業（０２１３３） 四供一， １９╱１２ ２３╱１２－３１╱１２ ２９╱１
供股價５﹒５仙
金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１
供股價１２仙
中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －
匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －
高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －
中國置業（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －
融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２
供股價１１仙
國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －
高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２
供股價４８﹒３仙
旭光高新（０００６７） 合併後一供一， １３╱１ １５╱１ ３１╱１
供股價２４仙
旭光高新（０００６７） 四十合一 １４╱１ － －
再生醫學（０８１５８） 一供二， １７╱１ ２１╱１－２４╱１ ５╱３
供股價２０仙
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註：以各公司最新公布為準