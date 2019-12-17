【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１７日專訊》首創置業（０２８６８）「十供五」今日除權報２﹒５元，除

權後報２﹒２９元，今早平開後愈升愈有，半日漲４﹒３７％收２﹒３９元。中信建投証券最新

報告首予首創置業買入投資評級，目標價為３﹒２元。首創置業供股權買賣日期為本月３０日至

下月１０日，供股股份將於下月２３日開始買賣。供股價為１﹒８７元。

上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期

及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以

留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信盛礦業（０２１３３） 四供一， １９╱１２ ２３╱１２－３１╱１２ ２９╱１

供股價５﹒５仙

金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中國置業（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

旭光高新（０００６７） 合併後一供一， １３╱１ １５╱１ ３１╱１

供股價２４仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １４╱１ － －

再生醫學（０８１５８） 一供二， １７╱１ ２１╱１－２４╱１ ５╱３

供股價２０仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準

