騰訊港交所發力升，港股午收報２７８１５漲３０７點

《經濟通通訊社１７日專訊》中美達成首階段貿易協議的消息繼續發酵，雖然雙方仍未確定

簽署協議的日期，亦未有披露更多協議的細節，但市場仍然憧憬明年１月有望達成協議。加上隔

晚（１６日）美股三大指數全線破頂，港股今早亦跟隨高開１２２報２７６３０點，升幅曾一度

收窄至５５點報２７５６３。不過，隨著重磅股騰訊（００７００）及港交所（００３８８）發

力，帶動大市氣氛造好，最終恆指以半日高位收升３０７點或升１﹒１２％，報２７８１５點，

創逾一個月新高，主板成交５３４﹒０８億元。國指報１０９６６點，升１８７點或升

１﹒７４％。

內地Ａ股同樣走高，上證綜合指數報３０１３點，升２８點或升０﹒９７％。深證成份指數

報１０２６８點，升１１０點或升１﹒０８％，兩市合共成交４０４８﹒６５億元人民幣。



＊新經濟股獲捧，騰訊最佳藍籌＊



重磅股方面，港交所冀明年優化滬深港通，半日漲１﹒５１％，報２５５﹒６元；騰訊獲麥

格理維持評級「跑贏大市」，目標４１０元，股價急漲３﹒１７％，報３７１﹒２元，為半日最

佳藍籌；建行（００９３９）揚１﹒２４％，報６﹒５４元；中移動（００９４１）微升

０﹒３２％，報６１﹒９元；友邦（０１２９９）升０﹒６２％，報８１﹒５元；平保

（０２３１８）升０﹒９７％，報９３﹒５元。

大市氣氛向好，新經濟股再有追捧，小米集團（０１８１０）獲星展首予目標價１４﹒４元

，評級為「買入」，半日漲１﹒１４％，報１０﹒６４元；美團點評（０３６９０）走高

２﹒３５％，報１０４﹒７元；阿里巴巴（０９９８８）揚２﹒１９％，報２０５﹒４元創新高

；美圖公司（０１３５７）抽高８﹒３９％，報１﹒５５元；閱文集團（００７７２）急升

３﹒７１％，報３３﹒５５元。

本地銀行股亦隨市上揚，恆生銀行（０００１１）微升０﹒８７％，報１６２﹒９元；中銀

（０２３８８）漲０﹒９１％，報２７﹒６元；匯控（００００５）揚１﹒１７％，報６０﹒７

元；東亞銀行（０００２３）升０﹒５６％，報１７﹒８２元；渣打（０２８８８）揚

１﹒２２％，報７４﹒５元。

國泰君安看好內地消費行業，體品股普遍走高，其中安踏體育（０２０２０）獲國泰君安予

以「買入」評級和目標價８６﹒７０元，半日走高３﹒１％，報７３﹒２元；３６１度

（０１３６１）漲３﹒０５％，報１﹒３５元；李寧（０２３３１）升３﹒７１％，報２５﹒１

５元；裕元集團（００５５１）揚０﹒６８％，報２２﹒２元；特步國際（０１３６８）升

０﹒２５％，報４﹒０７元。



＊體品醫藥股向上，濠賭股獲利回吐＊



醫藥股全線向上，中生製藥（０１１７７）附屬抗腫瘤藥獲批新增規格，股價半日抽高

４﹒８５％，報１０﹒８元，為升幅最大恆指成分股；石藥（０１０９３）急升４﹒４３％，報

１８﹒４元；國藥（０１０９９）漲１﹒８６％，報２７﹒４元；白雲山（００８７４）揚

１﹒４２％，報２５元；藥明生物（０２２６９）升２﹒１４％，報９８﹒０５元。

國家主席習近平明日（１８日）將到訪澳門，出席澳門回歸２０周年慶祝活動，惟濠賭股普

遍走低，銀河娛樂（０００２７）跌１﹒２８％，報５７﹒８元；新濠國際（００２００）軟０

﹒９５％，報２０﹒８元；澳博控股（００８８０）跌０﹒７９％，報８﹒８４元；永利澳門（

０１１２８）滑０﹒２２％，報１８﹒５元；美高梅中國（０２２８２）微跌０﹒６２％，報１

２﹒８元；不過，金沙（０１９２８）微升０﹒５％，報３９﹒９５元。

本地地產股及收租股走低，長江基建（０１０３８）急跌１﹒４８％，報５６﹒４元，為半

日跌幅最多藍籌；新世界發展（０００１７）軟１﹒３３％，報１０﹒４元；新地

（０００１６）軟０﹒６８％，報１１６﹒２元；領展（００８２３）跌０﹒４４％，報

７９﹒０５元。不過，九置（０１９９７）升０﹒５８％，報４３﹒５５元。（ｊｔ）

