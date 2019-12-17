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即市新聞

17/12/2019 09:22

美股續破頂，港股高開１２２點報２７６３０，騰訊漲逾２％

　《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，中美貿易協議未來兩周將有定案，而美國
白宮經濟顧問庫德洛強調，第二階段貿易協議將部分取決於第一階段協議的落實情況，而中方必
須履行承諾。美股三大指數繼續全線破頂。港股繼昨日回吐近２００點後，今高開１２２點或升
０﹒４５％，報２７６３０點。國企指數報１０８２６，升４７點或升０﹒４４％。亞洲股市普
遍向上，日經現走高８４點，台北指數升４０點。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）領漲恆指成分股，飆２﹒３３％，報３６８﹒２元；匯控
（００００５）揚１﹒１７％，報６０﹒７元；港交所（００３８８）跌０﹒４％，報
２５０﹒８元；友邦（０１２９９）軟０﹒２５％，報８０﹒８元；中移動（００９４１）跌０
﹒１６％，報６１﹒６元；建設銀行（００９３９）升０﹒１５％，報６﹒４７元。
　
　　恆指十大開市升跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　３６８﹒２０元　　　升２﹒３３％
　　金沙中國（０１９２８）　　　４０﹒４５元　　　升１﹒７６％
　　中國平安（０２３１８）　　　９３﹒８０元　　　升１﹒３０％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　８﹒１０元　　　升１﹒２５％
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒７０元　　　升１﹒１７％

　　中國人壽（０２６２８）　　　２１﹒２５元　　　跌０﹒４７％
　　交通銀行（０３３２８）　　　　５﹒３３元　　　跌０﹒５６％
　　太古Ａ　（０００１９）　　　７１﹒８０元　　　跌０﹒６９％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３７﹒８５元　　　跌０﹒７９％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５３﹒４０元　　　跌０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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