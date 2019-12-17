美股續破頂，港股高開１２２點報２７６３０，騰訊漲逾２％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，中美貿易協議未來兩周將有定案，而美國

白宮經濟顧問庫德洛強調，第二階段貿易協議將部分取決於第一階段協議的落實情況，而中方必

須履行承諾。美股三大指數繼續全線破頂。港股繼昨日回吐近２００點後，今高開１２２點或升

０﹒４５％，報２７６３０點。國企指數報１０８２６，升４７點或升０﹒４４％。亞洲股市普

遍向上，日經現走高８４點，台北指數升４０點。

重磅股方面，騰訊（００７００）領漲恆指成分股，飆２﹒３３％，報３６８﹒２元；匯控

（００００５）揚１﹒１７％，報６０﹒７元；港交所（００３８８）跌０﹒４％，報

２５０﹒８元；友邦（０１２９９）軟０﹒２５％，報８０﹒８元；中移動（００９４１）跌０

﹒１６％，報６１﹒６元；建設銀行（００９３９）升０﹒１５％，報６﹒４７元。



恆指十大開市升跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３６８﹒２０元 升２﹒３３％

金沙中國（０１９２８） ４０﹒４５元 升１﹒７６％

中國平安（０２３１８） ９３﹒８０元 升１﹒３０％

萬洲國際（００２８８） ８﹒１０元 升１﹒２５％

匯豐控股（００００５） ６０﹒７０元 升１﹒１７％



中國人壽（０２６２８） ２１﹒２５元 跌０﹒４７％

交通銀行（０３３２８） ５﹒３３元 跌０﹒５６％

太古Ａ （０００１９） ７１﹒８０元 跌０﹒６９％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒８５元 跌０﹒７９％

恆安國際（０１０４４） ５３﹒４０元 跌０﹒９３％

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（ｙｋ）

