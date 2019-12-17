《盤後部署》假期臨近港股二萬八料受阻，守住牛熊線後市不用擔憂

《經濟通通訊社１７日專訊》中美達成首階段貿易協議消息繼續利好股市，市場依然憧憬明

年１月中美雙方將正式簽署協議。隔晚（１６日）美股三大指數繼續破頂，刺激港高開１２２報

２７６３０點。其後騰訊（００７００）、中資金融及醫藥股造好，令恆指繼續衝高，升幅一度

擴至３８６點報２７８９４點，最終以接近全日高位收市報２７８４３點，升３３５點或升

１﹒２２％，主板成交１０５３﹒４８億元增約３１﹒９％。國企指數報１０９６４點，升

１８６點或升１﹒７３％。

Ａ股繼續反彈，上證綜合指數收３０２２，升３８點或升１﹒２７％。深證成份指數報

１０３０６點，升１４７點或升１﹒４５％。兩市總成交７５１５﹒９８億人幣。



＊全球央行連續１４月拋美債，風險資產望升＊



美國財政部近日公布了１０月國際資本流動報告（ＴＩＣ）。報告顯示，１０月美國國債淨

流出１６８億美元，較上月收窄，這也是全球央行連續第１４個月拋售美債。ＢＭＯ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ利率策略總監希爾（Ｊｏｎ Ｈｉｌｌ）對媒體表示，鑒於全

球經濟放緩、地緣政治風險等因素，不少央行選擇拋售美國國債，而去支持不斷貶值的本幣，是

較為合理選擇。

摩通分析師潘尼格佐格魯（Ｎｉｋｏｌａｏｓ Ｐａｎｉｇｉｒｔｚｏｇｌｏｕ）亦對媒體

指出，跡象顯示，各經濟體出現一定周期性復甦，配以地緣政局緊張緩和、全球同步的貨幣寬鬆

政策等因素刺激，預計未來投資者逐步向風險資產傾斜。

由策略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｈａｒｔｎｅｔｔ領導的美銀美林團隊指出，市場明年有機會第

１季度便迎來風險資產上漲。另外，美銀美林認為，１２月的基金經理人調查顯示，市場情緒及

投資布局都轉為看漲，經理人現金水平已經低於４％，這是看好為對牛市的舉動。美銀美林預計

，標普５００指數明年３月初將達到３３３３點，仍有逾４％上升空間。１０年期美債孳息率到

明年２月初將反彈至２﹒２％。



＊中央或有再放水撐經濟，分注買龍頭內房股＊



港股近日受貿議正面消息影響一洗頹風，上周開始已見聰明錢偷步炒起，短期受惠良好氣氛

大市或有望挑戰二萬八水平，但往後市或缺乏動力繼續上衝。

恆指一周以來累漲１４０７點，加上臨近假期基金逐漸「收爐」，短期或於二萬八出現阻力

及見獲利盤，若回調整固而成功守住牛熊線（約２７４８０點），投資者就不用過分擔憂。

另外，受惠中美談判的利好消息，人民幣持續反彈。若最終明年１月中美成功正式簽署首階

段貿易協議，相信人民幣的強勢會繼續利今年走勢普遍較沉寂的內房股。內地經濟面臨下行風險

，５年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦上月下調５個基點，中央或有機會再「放水」撐經濟。

再者，不少大型內房企業銷售數據見增長，加上１２月份的政治局會議沒有提及房地產行業，或

為鬆綁的利好訊號，建議投資者可分注買入龍頭的內房股。（ｋｓ）

