《經濟通通訊社１７日專訊》美國波音公司宣布，明年１月開始停產７３７ ＭＡＸ客機，
同時承諾不會裁減任何員工。
波音未有透露停產行動可能持續多長時間，並強調決定將取決於美國聯邦航空管理局。局方
就拒絕回應停產行動，但強調將繼續與全球監管機構合作，強調首要任務是安全，沒有為審查工
作訂時間表。
有業內消息人士指，波音決絕、迅速作出決定可以釋放現金，但日後恢復生產時可能會引起
其他問題，供應鏈可能會變得非常脆弱，產速急變可能會造成負面影響。（ａｌ）
17/12/2019 09:59
《外企動向》波音宣布下月起停產７３７ ＭＡＸ客機
《經濟通通訊社１７日專訊》美國波音公司宣布，明年１月開始停產７３７ ＭＡＸ客機，
同時承諾不會裁減任何員工。
波音未有透露停產行動可能持續多長時間，並強調決定將取決於美國聯邦航空管理局。局方
就拒絕回應停產行動，但強調將繼續與全球監管機構合作，強調首要任務是安全，沒有為審查工
作訂時間表。
有業內消息人士指，波音決絕、迅速作出決定可以釋放現金，但日後恢復生產時可能會引起
其他問題，供應鏈可能會變得非常脆弱，產速急變可能會造成負面影響。（ａｌ）
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