《經濟通通訊社１７日專訊》英倫銀行統計，由於香港的抗議示威活動持續升溫，約５０億
美元資金已從香港的投資基金中撤出。
英倫銀行發表報告引述計算及數據指，今次上述數字資金外流相當於香港本地生產總值
（ＧＤＰ）約１﹒２５％。
匯豐銀行及渣打集團（０２８８８）曾表示，自示威活動開始以來，憂慮情緒加劇，部分香
港客戶已在海外開設銀行帳戶。
不過隨著中美達成初步貿易協議，港元創下五年來最長升勢，外國資金購買港股，但仍是今
年全球主要市場中表現最弱的股票市場。（ａｌ）
17/12/2019 10:22
【修例風暴】英倫銀行：香港社會動盪導致５０億美元資金外流
《經濟通通訊社１７日專訊》英倫銀行統計，由於香港的抗議示威活動持續升溫，約５０億
美元資金已從香港的投資基金中撤出。
英倫銀行發表報告引述計算及數據指，今次上述數字資金外流相當於香港本地生產總值
（ＧＤＰ）約１﹒２５％。
匯豐銀行及渣打集團（０２８８８）曾表示，自示威活動開始以來，憂慮情緒加劇，部分香
港客戶已在海外開設銀行帳戶。
不過隨著中美達成初步貿易協議，港元創下五年來最長升勢，外國資金購買港股，但仍是今
年全球主要市場中表現最弱的股票市場。（ａｌ）
|生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
|國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
|FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
|生財有道16/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指年底前料試兩萬八
|興證快訊16/12/2019
樓市前景
|國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰