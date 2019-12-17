【修例風暴】英倫銀行：香港社會動盪導致５０億美元資金外流

《經濟通通訊社１７日專訊》英倫銀行統計，由於香港的抗議示威活動持續升溫，約５０億

美元資金已從香港的投資基金中撤出。

英倫銀行發表報告引述計算及數據指，今次上述數字資金外流相當於香港本地生產總值

（ＧＤＰ）約１﹒２５％。

匯豐銀行及渣打集團（０２８８８）曾表示，自示威活動開始以來，憂慮情緒加劇，部分香

港客戶已在海外開設銀行帳戶。

不過隨著中美達成初步貿易協議，港元創下五年來最長升勢，外國資金購買港股，但仍是今

年全球主要市場中表現最弱的股票市場。（ａｌ）

