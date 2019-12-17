【國際要聞】萊特希澤：美方不會派員至墨西哥監察勞工制度

《經濟通通訊社１７日專訊》早前美洲三大國達成的《美墨加協議》當中涉及如何監察墨西

哥的勞工機制，早前更有傳美方將會派員負責監察，造成墨方不滿。

但據美國《華盛頓郵報》報道指，美國貿易代表萊特希澤上日（１６日）致信墨方澄清，美

國不會派出人員監察，並由獨立第三方進行。

墨西哥副外長希德及後表示，對美方保證限制駐墨西哥大使館的人數感到非常滿意。

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