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17/12/2019 12:05

【國際要聞】萊特希澤：美方不會派員至墨西哥監察勞工制度

　　《經濟通通訊社１７日專訊》早前美洲三大國達成的《美墨加協議》當中涉及如何監察墨西
哥的勞工機制，早前更有傳美方將會派員負責監察，造成墨方不滿。
　　但據美國《華盛頓郵報》報道指，美國貿易代表萊特希澤上日（１６日）致信墨方澄清，美
國不會派出人員監察，並由獨立第三方進行。
　　墨西哥副外長希德及後表示，對美方保證限制駐墨西哥大使館的人數感到非常滿意。
（ａｌ）

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