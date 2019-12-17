【國際要聞】萊特希澤：美方不會派員至墨西哥監察勞工制度

《經濟通通訊社１７日專訊》早前美洲三大國達成的《美墨加協議》當中涉及如何監察墨西
哥的勞工機制，早前更有傳美方將會派員負責監察，造成墨方不滿。
但據美國《華盛頓郵報》報道指，美國貿易代表萊特希澤上日（１６日）致信墨方澄清，美
國不會派出人員監察，並由獨立第三方進行。
墨西哥副外長希德及後表示，對美方保證限制駐墨西哥大使館的人數感到非常滿意。
（ａｌ）
|FOCUS17/12/2019
【FOCUS】5個港人一個貧 習李再敲打「深層次矛盾」
|生財有道17/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：澳門賭業股宜吼高位離場
|生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
|國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
|FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
|生財有道16/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指年底前料試兩萬八
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰