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即市新聞

17/12/2019 17:26

《台股攻略－馮偉明》台股突破萬二關，再創２９年高位

　　《台股攻略》台股今日（１７日）突破１２０００點大關，加權指數升１５７﹒２４點，收
１２０９７﹒０１點，改寫２９年新高，成交金額增至新台幣１５４７﹒８億元。
　　因７奈米製程需求暢旺，受惠於ＡＭＤ、高通及聯發科等，資金大舉湧入台積電，成交量大
增至８９５０張，推升股價收在新台幣３４５元新高，升２﹒６８％，市值攀升至超過新台幣８
﹒９４兆元。股王大立光亦受惠高階手機鏡頭需求增加，股價重返新台幣５０００元大關，創近
１６個月新高，最高曾升至新台幣５０４５元，收新台幣５０４０元、升４﹒２４％。聯發科推
出首顆５Ｇ晶片，天璣１０００（ＭＴ６８８５）鎖定為高階產品，預期明年第二季開始量產，
今日股價衝破新台幣４６０元，升４﹒１９％，收新台幣４６０﹒５元，創四年半新高。除三大
電子權值股外，南亞科、聯電、可成、和碩、台塑四寶、中鋼、和泰車，再加上金融股指數亦見
高位收市，第一金、開發金及上海商銀等表現強勁，帶領台股升市。
　　台股今日大升短線仍表現樂觀，再加上內地Ａ股亦有突破，短線不宜看淡，美元回軟亦推動
大市。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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