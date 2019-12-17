《台股攻略－馮偉明》台股突破萬二關，再創２９年高位

《台股攻略》台股今日（１７日）突破１２０００點大關，加權指數升１５７﹒２４點，收

１２０９７﹒０１點，改寫２９年新高，成交金額增至新台幣１５４７﹒８億元。

因７奈米製程需求暢旺，受惠於ＡＭＤ、高通及聯發科等，資金大舉湧入台積電，成交量大

增至８９５０張，推升股價收在新台幣３４５元新高，升２﹒６８％，市值攀升至超過新台幣８

﹒９４兆元。股王大立光亦受惠高階手機鏡頭需求增加，股價重返新台幣５０００元大關，創近

１６個月新高，最高曾升至新台幣５０４５元，收新台幣５０４０元、升４﹒２４％。聯發科推

出首顆５Ｇ晶片，天璣１０００（ＭＴ６８８５）鎖定為高階產品，預期明年第二季開始量產，

今日股價衝破新台幣４６０元，升４﹒１９％，收新台幣４６０﹒５元，創四年半新高。除三大

電子權值股外，南亞科、聯電、可成、和碩、台塑四寶、中鋼、和泰車，再加上金融股指數亦見

高位收市，第一金、開發金及上海商銀等表現強勁，帶領台股升市。

台股今日大升短線仍表現樂觀，再加上內地Ａ股亦有突破，短線不宜看淡，美元回軟亦推動

大市。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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