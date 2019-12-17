【新股上市】泰林科建（６１９３）暗盤高開兩成，每手賺５４０元

《經濟通通訊社１７日專訊》江蘇建材商泰林科建（０６１９３）明日（１８日）掛牌，今
日於輝立暗盤交易系統，開市價１﹒５７元，較招股價１﹒３０元高近２１％，以每手２０００
股計算，一手賺５４０元。該股現報１﹒６元升２３％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報１﹒６元高招股價２３％；於富途暗盤交易系統
中，現報１﹒６６元，高招股價２７﹒６９％。（ｙｋ）
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