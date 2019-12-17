《談國論企－黎偉成》保護知識產權技術轉讓雙向而為

《談國論企》中美第一階段經貿協議文本以知識產權、技術轉讓作為協議的首要兩大項目，

加上金融服務、匯率和方明度等非商品貿易項目，充分顯示雙方對此的高度重視，是雙向利益和

保障。文本還提及擴大貿易，相信中國要美方完全撤銷單方對華所加徵的關稅做法，是可以作出

正面和積極的期望的。兩國如能最終簽貿協，是人類文明的一大進步。



＊中國必須保持高科技創新應用的應有權益＊



在兩國的經貿磋商中，美方代表特別是美國貿易代表萊特希澤有一段頗不短的時間力逼中方

，要加進知識產權、技術轉移等非貿易項目，以擴大雙方談判的內容，並多番單邊惡意地指中國

在此等環節取得相當不少的美國利益，而中美所達成的第一階段經貿協議文本，赫然納入知識產

權、技術轉移等項目，且放在十分首要的位置，表面看來中方似乎作出十分重大的「讓步」，力

求達協，實際的情況是雙向和互利的，重點有：

先談（一）知識產權Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，是指人類智慧創造出

來的無形財產，主要涉及版權、專利、商標，亦包括音樂、文學等藝術作品和一些發現、發明、

詞語、詞組、符號、設計等，範疇相當廣泛，於１９６７年達成《世界知識產權組織公約》後便

成為世界大部分國家或地區認同和執行，美國擁有相當多和廣泛的知識產權項目，遂一直成為「

衛道之士」和力圖在此方面掠取巨大的利益，而中國經濟在近年迅速崛起和日益重視知識產權問

題，在立法、改善及引入相關規條亦不遺餘力，故兩國的貿協所達成的協議，會是平等、雙邊

、互利的，對知識產權在過去５１年的立法和保護，有十分重要的現實和深遠的義意。因這涉及

的內容會是相當具體、詳細、專業、有用，可為各國或國際組織作為參照。

再看（二）技術轉移，與知識產權問題大有異曲同工之妙。萊特希澤亦曾多番片面地惡言中

方、中企通過不同的途徑、手段，強逼外方合作夥伴無耐地轉移技術，實際的情況該是中外合資

企業或中企收購的外企技術項目，總都會有互通、共享相關產品的技術、專業，基本上屬於合作

，而最新的情況是中國為全球５Ｇ商用化的先驅者，在研發、應用等方面一日千里，特別從大數

據、雲計算以至「互聯網＋」等基本基礎，走進社區和使用者的生活圈，成為日常生活使用的新

應用科技。反觀歐美，現時還是處於審批發展５Ｇ基站，和研究採用哪一家電信發展商、設備商

的技術，相對於中國便頗有落後之概，故中國在５Ｇ商用化的新階段，該是處於技術轉移予其他

電信發展商，而不是美國過去一直缺乏理據和事實地片對中國的「指控」。此亦為中國得強化特

別是５Ｇ等方面的知識產權，和保持本國技術轉移至他國企業的權益。



＊要實際有效安全地讓匯率隨經濟國際化＊



（三）匯率與透明度，同樣重要。中國自２０１５年推行的人民幣改革至今，推行了多番改

革、創新和引進不少貨幣政策及相關措施，人民幣對以美元為主的貨幣價格，在國家「引進來」

、「走出去」的雙向發展中，長期保持相對穩定性，不僅因貨幣政策工具和運作基本產生穩定的

預期效應。但中國的整體國民經濟於最近超過一個年代的發展和成就，使經濟規模有足長的擴大

，現時的貨幣政策現時以至今後的一段相當不短的時間，也就要加大、加快、加強改革開放的力

度及步伐，特別是通過許許多多不用方式方法擴大和融入國際金融經濟社會，使人民幣最快、最

終可以成為正正式式的國際貨幣，有助中國經濟全面國際化的發展和擴張。

但要人民幣在相對更短的時間更快地改革開放，就很有需要得到包括美國為主的國際金融社

會的支持和協助，由是中國在《文本》中同意把「匯率和透明度」也成為獨立的一個篇章，用意

當然是力求爭取匯率跟得上經濟的國際化發展步伐。

我必須指出的一點，是國際金融社會存在和潛伏的各種各樣風險、危機眾多的同時，新發展

的金融服務和工具更是無可預計和揣測，風險和危機肯定的十面埋伏的，中國當然不要受此而嚇

倒、害怕，小風險、小危機，可以接受，只要堅持一貫的確保不發生系統性風險的勁策就可以了

。

至於食品和農產品、金融服務及擴大貿易等幾個方面，就有待有進一步的具體內容和資料，

始具體言微的作評論。

聲明還指出（四）中方認為，（Ｉ）中美兩國作為全球最大經濟體，處理兩國經貿關係必須

從大局發展，達成經貿協議有利於中美兩國人民和世界人民的根本利益，將在經貿、投資、金融

市場等方面產生積極效應。

（ＩＩ）本協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內

在需要。協議相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場准入，要

更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中

的合法權益。

（ＩＩＩ）隨著中國國內市場的擴大，中方企業按照世界貿易組織規則和市場化、商業化原

則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的

趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需求。

（ＩＶ）本協議有利於中美兩國加強經貿領域的合作，有效管控和解決經貿領域的分歧，促

進中美經貿關係穩定發展。在當前全球經濟面臨下行壓力的背景下，本協議有利於增強全球市場

信心，穩定市場預期，為正常的經貿和投資活動創造良好環境。

（論《中美第一階段經貿協議文本》，下篇）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

