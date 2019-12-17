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即市新聞

17/12/2019 09:32

《中資異動》海爾（０１１６９）復牌飆近一成七，大股東或私有化

　　《經濟通通訊社１７日專訊》海爾電器（０１１６９）今復牌，現價升１６﹒９３％，報
２５﹒５５元，盤中高見２６﹒２元；成交約１１２萬股，涉資２８９８萬元。
　　該公司公布，控股股東海爾智家（滬：６００６９０）可能提出私有化的可能要約，惟未有
具體決定。該集團指出，持有其約５７﹒８７％股權的海爾智家昨日就可能提出私有化的新聞報
道作澄清。海爾智家股份指，正探討私有化該集團方案，若落實執行或導致該集團撤回上市，計
劃為證券交換要約，代價計劃以海爾智家潛擬於本港主板申請上市發行的Ｈ股支付。
　　海爾智家跌０﹒１６％報１８﹒７３元人精。
　　現時，恆生指數報２７６１３點，升１０５點或升０﹒３８％，主板成交３３﹒８０億元。
國企指數報１０８２２點，升４３點或升０﹒４１％。
　　上證綜合指數報２９８３點，跌１點或跌０﹒０４％，成交３８﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０１５５點，跌２點或跌０﹒０３％，成交３２﹒４４億元人民幣。

　　列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海爾電器　（０１１６９）　　２５﹒５５元　　　升１６﹒９３％
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　３﹒６１元　　　升　１﹒６９％
　　海信家電　（００９２１）　　　７﹒８４元　　　升　０﹒２６％
　　創維集團　（００７５１）　　　２﹒０７元　　　無升跌
　　國美零售　（００４９３）　　　０﹒７１元　　　無升跌
　　敏捷控股　（００１８６）　　　０﹒５３元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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