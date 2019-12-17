《中資異動》海爾（０１１６９）復牌飆近一成七，大股東或私有化

《經濟通通訊社１７日專訊》海爾電器（０１１６９）今復牌，現價升１６﹒９３％，報

２５﹒５５元，盤中高見２６﹒２元；成交約１１２萬股，涉資２８９８萬元。

該公司公布，控股股東海爾智家（滬：６００６９０）可能提出私有化的可能要約，惟未有

具體決定。該集團指出，持有其約５７﹒８７％股權的海爾智家昨日就可能提出私有化的新聞報

道作澄清。海爾智家股份指，正探討私有化該集團方案，若落實執行或導致該集團撤回上市，計

劃為證券交換要約，代價計劃以海爾智家潛擬於本港主板申請上市發行的Ｈ股支付。

海爾智家跌０﹒１６％報１８﹒７３元人精。

現時，恆生指數報２７６１３點，升１０５點或升０﹒３８％，主板成交３３﹒８０億元。

國企指數報１０８２２點，升４３點或升０﹒４１％。

上證綜合指數報２９８３點，跌１點或跌０﹒０４％，成交３８﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１０１５５點，跌２點或跌０﹒０３％，成交３２﹒４４億元人民幣。



列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海爾電器 （０１１６９） ２５﹒５５元 升１６﹒９３％

ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒６１元 升 １﹒６９％

海信家電 （００９２１） ７﹒８４元 升 ０﹒２６％

創維集團 （００７５１） ２﹒０７元 無升跌

國美零售 （００４９３） ０﹒７１元 無升跌

敏捷控股 （００１８６） ０﹒５３元 無升跌

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（ｋｓ）

