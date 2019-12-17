《異動股》小米（１８１０）漲近３％創７個月高，獲星展首予買入

《經濟通通訊社１７日專訊》小米集團（０１８１０）現價升２﹒６６％，報１０﹒８元，

暫連揚三日累漲近９％，盤中高見１０﹒８８元，創７個月新高；成交約１８４４萬股，涉資１

﹒９８億元，主動買盤達七成二。

小米獲星展首予目標價１４﹒４元，較現價高出３３﹒３％，評級為「買入」。

現時，恆生指數報２７７０３，升１９５點或升０﹒７１％，主板成交８１﹒９０億元。國

企指數報１０８８４，升１０５點或升０﹒９８％。

上證綜合指數報２９８６，升１點，成交２０２﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１０１６８，升１０點或升０﹒１０％，成交４１４﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ３６６﹒２０元 升１﹒７８％

閱文集團 （００７７２） ３２﹒８５元 升１﹒５５％

同程藝龍 （００７８０） １２﹒８４元 升１﹒２６％

雷蛇 （０１３３７） １﹒２６元 升０﹒８０％

美圖公司 （０１３５７） １﹒５０元 升４﹒９０％

平安好醫生（０１８３３） ５６﹒７０元 升０﹒７１％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒７８元 升０﹒５６％

美團點評 （０３６９０） １０３﹒２０元 升０﹒８８％

阿里巴巴 （０９９８８） ２０２﹒８０元 升０﹒９０％

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（ｊｔ）

