《異動股》中生製藥揚近２％，附屬抗腫瘤藥獲批新增規格

《經濟通通訊社１７日專訊》中生製藥（０１１７７）現價升１﹒９４％，報１０﹒５元，

盤中高見１０﹒５４元；成交約６６０萬股，涉資６９０３萬元，主動買盤７１％。

中生製藥公布，附屬公司南京正大天晴製藥的抗腫瘤藥「注射用硼替佐米」已獲國家藥品監

督管理局頒發藥品補充申請批件，增加若干藥品規格，包括增加１﹒０ｍｇ規格。

硼替佐米是新型靶向抗癌藥，主要用於治療多發性骨髓瘤及被套細胞淋巴瘤。南京正大天晴

製藥研製的注射用硼替佐米，於去年９月獲批上市。公司指今次獲批新增規格，可為患者提供更

多的選擇，更好地滿足不同的市場需求。

現時，恆生指數報２７６７８，升１７０點或升０﹒６２％，主板成交１４４﹒３８億元。

國企指數報１０８７６，升９７點或升０﹒９１％。

上證綜合指數報２９８３，跌１點，成交４３５﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１０１７６，升１７點或升０﹒１８％，成交８１９﹒８６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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四環醫藥（００４６０） ０﹒８９元 升２﹒３０％

白雲山 （００８７４） ２４﹒９５元 升１﹒２２％

石藥集團（０１０９３） １７﹒８８元 升１﹒４８％

國藥控股（０１０９９） ２７﹒１０元 升０﹒７４％

藥明生物（０２２６９） ９８﹒４０元 升２﹒５０％



中航科工（０２３５７） ３﹒５７元 升１﹒７１％

上海醫藥（０２６０７） １４﹒９８元 升０﹒４０％

華潤醫藥（０３３２０） ７﹒２６元 升１﹒１１％

翰森製藥（０３６９２） ２３﹒６５元 升１﹒２８％

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（ｊｔ）

