《中資異動》阿里巴巴走高近２％兼創上市新高，主動買盤６４％

《經濟通通訊社１７日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升１﹒９９％，報２０５元，盤

中高見２０５﹒８元創上市新高；成交約５０５萬股，涉資１０﹒２６億元，主動買盤６４％。

據內地體報道，工行（０１３９８）與阿里巴巴及螞蟻金服達成全面簽署全面深化戰略合作

，在金融業務和金融科技領域進一步開放共享。

根據協議，雙方將本着「對等開放、互利共贏」的原則，加快構建數字金融的探索，通過數

字化技術加速金融產品的共同創新。同時，將圍繞客戶體驗持續優化合作模式，探索電子支付結

算，跨境金融合作，場景金融等方面的深化合作。

工行升１﹒９２％，報５﹒８４元。

現時，恆生指數報２７８２３點，升３１５點或升１﹒１５％，主板成交５２１﹒６８億元

。國企指數報１０９７２點，升１９３點或升１﹒８０％。

上證綜合指數報３０１３點，升２８點或升０﹒９７％，成交１５３４﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１０２６８點，升１１０點或升１﹒０８％，成交２５１４﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美圖公司 （０１３５７） １﹒５４元 升７﹒６９％

閱文集團 （００７７２） ３３﹒６５元 升４﹒０２％

美團點評 （０３６９０） １０４﹒９０元 升２﹒５４％

雷蛇 （０１３３７） １﹒２８元 升２﹒４０％

阿里巴巴 （０９９８８） ２０５﹒００元 升１﹒９９％

小米集團 （０１８１０） １０﹒７０元 升１﹒７１％

平安好醫生（０１８３３） ５６﹒８０元 升０﹒８９％

同程藝龍 （００７８０） １２﹒７８元 升０﹒７９％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒７７元 無升跌

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（ｋｓ）

