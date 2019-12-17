【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５９億人幣，買騰訊建行沽平保萬洲

《經濟通通訊社１７日專訊》中美達成第一階段貿易協議，料於明年１月簽署，加上隔晚

（１６日）美股大三指數再創新高，港股周二亦高開１２２點，報２７６３０點。中港地產股逆

市受壓下，恆指早段升幅曾一度收窄至５５點，報２７５６３點，亦是全日最低位。其後，騰訊

（００７００）、醫藥股及內銀股繼續發力，推動恆指愈升愈有，曾飆３８７點，高見

２７８９５點。縱使地產股仍未脫險，恆指最終仍收報２７８４３點，升３３５點或升

１﹒２２％。

按額度計算，北水全日淨流入５８﹒９５億元人民幣增逾１４％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊、建行（００９３９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是平保

（０２３１８）、萬洲（００２８８）。

主板成交１０５３﹒４８億元增加３１﹒９％，其中港股通成交１９１﹒９億元，佔總成交

１８﹒２％。



＊新經濟股獲北水撐實，騰訊淨買入增逾２倍＊



騰訊獲麥格理維持評級「跑贏大市」及目標價４１０元，北水亦看好騰訊，從中淨買入

１５﹒６億元大增逾２倍。騰訊全日急漲３﹒１７％，報３７１﹒２元。

北水亦對其他新經濟股感興趣，其中淨買入美團近４﹒３億元及小米１﹒５億元。美團高級

副總裁預計今全年外賣行業交易額將達到６０３５億元，按年增３０﹒８％，美團收報

１０４﹒５元漲逾２％。小米則獲星展首予目標價１４﹒４元及評級「買入」，全日升

１﹒５２％，收報１０﹒６８元。

另外，市場憧憬人行降準，北水趁機吸納多家內銀股，其中以建行為首，淨買入５﹒５億元

。建行收升２﹒０１％，報６﹒５９元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） １５．６４

建設銀行（００９３９） ５．５１

美團點評（０３６９０） ４．２９

工商銀行（０１３９８） ２．２８

中國銀行（０３９８８） ２．０６



淨沽出最多港股：

中國平安（０２３１８） －１．６９

萬洲國際（００２８８） －０．８４

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（ｊｔ）

