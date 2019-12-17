《美元走勢－羅明立》歐元基本面仍疲弱，回升動力不夠

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒４９ １０９﹒５５ １０９﹒５８

歐元╱美元 １﹒１１３４ １﹒１１４７ １﹒１１４９

英鎊╱美元 １﹒３２６３ １﹒３２８０ １﹒３３００

美元╱瑞郎 ０﹒９８２７ ０﹒９８３０ ０﹒９８３５

美元╱港元 ７﹒７８４８ ７﹒７９００ ７﹒７９３７

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《美元走勢》美國１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為５２﹒５，符

合市場預期，前值為５２﹒７。同期，服務業ＰＭＩ初值則升至５２﹒２，高於市場預期的

５１﹒９及前值的５１﹒６。至於綜合ＰＭＩ初值則由前值的５２，升至５２﹒２，反映企業信

心回升速度略為放緩。

中美落實首階段協定文本，預期將於１月簽署協議，不過隨即進行第二階段談判，反映中美

貿易仍然存有分歧，美元短線先跌後回，後市仍有下行空間。

歐元區１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值續跌至４５﹒９，連續１１個月處於收縮

水準，亦差於預期。不過，服務業ＰＭＩ初值為５２﹒４，是４個月以來最高位，亦高於市場預

期的５２，抵銷部分利淡因素。歐元１﹒１２受阻回落，基本面仍然疲弱，回升動力不夠，應先

考驗１﹒１１甚至１﹒１０５０的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１６５ １﹒１２１０ １﹒１０６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

