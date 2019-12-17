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即市新聞

17/12/2019 15:13

《美元走勢－羅明立》歐元基本面仍疲弱，回升動力不夠

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４９　　　１０９﹒５５　　　１０９﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３４　　　１﹒１１４７　　　１﹒１１４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２６３　　　１﹒３２８０　　　１﹒３３００
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８２７　　　０﹒９８３０　　　０﹒９８３５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８４８　　　７﹒７９００　　　７﹒７９３７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為５２﹒５，符
合市場預期，前值為５２﹒７。同期，服務業ＰＭＩ初值則升至５２﹒２，高於市場預期的
５１﹒９及前值的５１﹒６。至於綜合ＰＭＩ初值則由前值的５２，升至５２﹒２，反映企業信
心回升速度略為放緩。
　　中美落實首階段協定文本，預期將於１月簽署協議，不過隨即進行第二階段談判，反映中美
貿易仍然存有分歧，美元短線先跌後回，後市仍有下行空間。
　　歐元區１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值續跌至４５﹒９，連續１１個月處於收縮
水準，亦差於預期。不過，服務業ＰＭＩ初值為５２﹒４，是４個月以來最高位，亦高於市場預
期的５２，抵銷部分利淡因素。歐元１﹒１２受阻回落，基本面仍然疲弱，回升動力不夠，應先
考驗１﹒１１甚至１﹒１０５０的支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１６５　　　１﹒１２１０　　　１﹒１０６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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