【土地供應】洪水橋發展申撥款，議員關注棕地重置問題

政府落實洪水橋發展，並向立法會申請撥款作第一期工程發展。立法會發展事務委員會討論

撥款申請，有議員關注棕地作業重置問題，並憂慮會擴散至其他鄉郊地區。

發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪則指，現行制度會對受影響的棕地作業者予以補償

，政府稍後會尋找市場顧問，就有關多層式工廈的租金等問題做調查，結果會在明年中公布。

至於政府正在研究洪水橋的公私營房屋發展比例，由５比５改為７比３，甯漢豪指，政府不

是鐵板一塊，不會要求當區必須發展７比３，需審視該區的基建承托力及社區平衡。

《香港經濟日報》

