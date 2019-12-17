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17/12/2019 09:04

【修例風暴】警方周日拘３１人，當中１７人為學生

　　港九多個商場前日（１５日）有示威者聚集，其中警方在沙田新城市廣場制服多人。警方昨
（１６日）召開記者會交代行動，指過去一周共拘捕９９人，包括７２男２７女，年齡介乎１２
至５４歲，涉嫌非法集結、導致相當可能會危害生命或財產的爆炸等；而單於前日警方拘捕３１
人，當中１７人為學生。
　　此外，警方否認將一個錘仔「插贓嫁禍」一名被捕人士，澄清是有途人向警員指錘仔由該人
丟下，會作出全面調查。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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