【海航動向】機管局扣留港航７閒置飛機，以保障財務權益

《經濟通通訊社１７日專訊》香港航空陷入財困，一度面臨空運牌照局「釘牌」。《信報》

報道引述消息指，港航因拖欠機管局的機場管理費用，遭機管局扣留７架飛機，若港航不還款將

拍賣飛機抵債。

機管局發言人回應，根據機管局條例第４０條，扣留香港航空７架閒置的飛機，以保障財務

權益。

據機管局了解，被扣留的飛機最近數個月沒有用作載客用途。至於市傳港航拖欠機管局停泊

費用，機管局則未有回應。港航未有回覆。（ｈｌ）

