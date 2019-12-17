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即市新聞

17/12/2019 12:01

【本港樓市】日出康城１２期今起招意向，中原料估值約４８億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１２期發展項目今天起
招收意向書，並於下周一（２３日）截收意向書。
　　中原測量師行張競達表示，日出康城１２期坐落商場上蓋，吸引力十足，項目發展規模不少
，料可吸引大型發展商及財團踴躍遞交發展意向書，可望接獲２０至３０份發展意向書，估計項
目每呎樓面地價約５０００元，估值約４８億元。
　　該項目坐落於未來「ＴＨＥ　ＬＯＨＡＳ康城」商場上蓋，在港鐵康城站南面，其住宅樓面
面積上限為９６﹒１１萬平方呎，提供不多於２０００個住宅單位。（ｂｉ）

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