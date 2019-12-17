【本港樓市】日出康城１２期今起招意向，中原料估值約４８億元

《經濟通通訊社１７日專訊》港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１２期發展項目今天起

招收意向書，並於下周一（２３日）截收意向書。

中原測量師行張競達表示，日出康城１２期坐落商場上蓋，吸引力十足，項目發展規模不少

，料可吸引大型發展商及財團踴躍遞交發展意向書，可望接獲２０至３０份發展意向書，估計項

目每呎樓面地價約５０００元，估值約４８億元。

該項目坐落於未來「ＴＨＥ ＬＯＨＡＳ康城」商場上蓋，在港鐵康城站南面，其住宅樓面

面積上限為９６﹒１１萬平方呎，提供不多於２０００個住宅單位。（ｂｉ）

