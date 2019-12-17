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即市新聞

17/12/2019 15:56

【本港樓市】中原：明年樓市視乎中美談判，一手住宅續主導大市

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中原地產舉行２０２０年香港樓市展望記者會。中原地產亞太
區主席兼行政總裁黃偉雄表示，全球經濟環境仍面對不穩定因素，但由於上半年發展商積極推盤
，預期今年全年一手住宅成交達２﹒２萬宗，金額達２４００億元，宗數將是１５年來新高，金
額僅次於２０１７年的２４２９億元，期望明年一手住宅繼續主導大市，估計明年一手私人住宅
成交２﹒４萬宗，交易額約２８００億元。
　　工商舖方面，他對投資市場抱觀望態度，預期今年全年登記買賣有４８５０宗，金額達
１１４０億元，預期下年不利因素淡化，期望下年全年成交５０００宗，交易額可錄１２００億
元。

＊明年整體樓宇買賣成交額達八千億＊

　　整體樓宇買賣方面，他表示，今年全年買賣錄７﹒７萬宗，金額約７２００億元，近三年金
額均高於７０００億元的歷史高位，預期下年全年整體樓宇買賣有望達８萬宗，成交金額或達
８０００億元。
　　他表示，資金湧入，銀行存款上升，有助息口維持低企，對樓市有正面影響，但中美貿易戰
及本地經濟增長放緩，反映二手樓價的中原城市領先指數亦隨之下跌，政府放寬按保樓價上限亦
只能止跌，預期今年第四季指數將繼續下行。中原估價指數（主要銀行）及中原經紀人指數均顯
示，樓價或將繼續向下調整。他相信，明年樓市升跌將取決於中美談判結果。（ｔｆ）

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