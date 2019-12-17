【本港樓市】美聯：明年新盤或逾２﹒７萬伙，屯門元朗為供應重鎮

《經濟通通訊社１７日專訊》美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，預計２０２０年全港有

機會推出市場的全新樓盤項目超過２﹒７萬伙，相信屯門及元朗區是明年供應重鎮，涉及最多單

位，超過７４００伙，佔約２７％；其次為將軍澳及西貢區，超過４６００伙，佔約１７％；第

三位為深水埗、長沙灣及油尖旺區，錄３５００伙左右，佔約１３％。

若以地區劃分，預計明年屯門及元朗區供應最多，涉及７４１９伙。當中包括已批出預售樓

花同意書的「恆大．珺瓏灣」第二期、以及正在申請預售樓花同意書的天水圍濕地公園路９號第

一、二期項目，以及屯門海皇路２３號第一、二期項目等。

將軍澳及西貢區仍是明年供應主力的地區之一，估計涉及４６５１伙，主要來自康城區，包

括正在申請預售樓花同意書的日出康城第８期及９Ｃ期；至於第三位的深水埗、長沙灣及油尖旺

區，明年有機會登場的項目涉及３５０４伙。至於港島區方面，明年亦有不少新供應有機會登場

，當中包括正在申請預售樓花同意書的鴨脷洲利南道６６號項目及渣華道１３３號項目。

據統計，若以近５年推出全新盤計算，涉及單位每年平均約１﹒８萬伙左右。相信在補地困

難以及發展商積極推售貨尾下，明年實際推盤量仍會維持１﹒８萬伙左右水平。（ｂｉ）

