【港元利率】拆息全線企穩２厘以上，但三個月期結束三連升

《經濟通通訊社１７日專訊》港元匯價繼續造好，早段最高曾見７﹒７８６１，續創今年７

月５日以來新高，港元拆息亦普遍上揚，並全線企穩兩厘以上，其中隔夜息八連升，今日漲約０

﹒０５厘，報２﹒０１７１４厘逾半個月新高，但三個月拆息則結束三連升，微降至２﹒３９３

２１厘，仍較同期美息高４９個基點。

至於與樓按相關的一個月拆息則報２﹒６３３４５厘，續創近一個月新高，與同期美元息差

擴闊至９０個基點。兩個月拆息維持２﹒３９３９３厘，六個月拆息和十二個月拆息分別升至２

﹒３９３２１厘和２﹒４０７５０厘。

據《彭博》報價系統，今早９時２５分，港匯升至７﹒７８６１兌１美元，步近強方兌換保

證價（７﹒７５），最新報７﹒７９０２，較前收市價升約０﹒０３％。

英倫銀行統計，由於香港的抗議示威活動持續升溫，約５０億美元資金已從香港的投資基金

中撤出，估算上述數字相當於香港ＧＤＰ約１﹒２５％。匯豐銀行及渣打集團（０２８８８）曾

表示，自示威活動開始以來，憂慮情緒加劇，部分香港客戶已在海外開設銀行帳戶。不過，隨著

中美達成初步貿易協議，港元創下五年來最長升勢，外國資金購買港股，但仍是今年全球主要市

場中表現最弱的股市。（ｃｌ）

