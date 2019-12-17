麗新（４８８）料明年上半年樓價單位數調整，推空置稅已不合時宜

《經濟通通訊社１７日專訊》麗新發展（００４８８）高級副總裁潘銳民稱，受現時經濟環

境及社會因素影響，估計明年上半年樓市將有單位數調整，但看好下半年樓價反彈並抵銷上半年

跌幅，因中美已達成首階段貿易協議，社會運動亦見緩和，加上香港處於低息環境，對全年樓市

持審慎樂觀態度。

他又指，儘管樓市短期波動較大，但縱觀現時新盤開價貼市仍受歡迎，反映住屋剛性需求強

勁，長遠對香港住宅市場有信心。

對於空置稅實施在即，潘銳民指，目前市場對大單位的住宅需求已減慢，認為空置稅未必適

合目前環境，希望政府考慮當前市況來制定政策，考慮避免「一刀切」做法。

麗新集團高級副總裁林顥伊不排除與帝國集團再次合作發展項目，未來會積極找機會，若有

合適地皮出價或會更進取。

另外，麗新上周夥拍信置（０００８３）及嘉華（００１７３）合資入標競投港島大坑道住

宅地皮。林顥伊認為，該項目屬優質地皮，且景觀開揚，而三間集團曾有合作關係，因此合組財

團競投，又指對入標有信心。

麗新及帝國集團合作發展的將軍澳藍塘傲推出新優惠，提供買家１４４０天超長期先住後付

計劃。潘銳民稱，買家對銀碼較大的樓盤比較傾向先住後付方式，而藍塘傲至今累售５５３伙，

套現約６３億元。（ｙｗ）

