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17/12/2019 14:56

【港元匯價】港匯見八年來最長升浪，惟料不會觸及強方兌換保證價

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港元匯價見八年多來最長升浪，今早一度上漲近０﹒０８％至
７﹒７８６１兌１美元，七天累計上升約０﹒５％，對於實施聯繫匯率制度的貨幣而言，這種幅
度不可謂不大。分析師預測，在最新一輪升值後，港元將保持在一個新的交易區間內。渣打中國
宏觀觀策略主管劉潔估計，港元將可以在一段時間內保持在７﹒８強方水平，但在可預見的未來
不會觸及強方兌換保證價（７﹒７５）。
　　劉潔認為香港不會獲得大量資本流入，而且在年底的季節性需求過後，利率不會較現在的水
平大幅上升。
　　另外，星展香港的財資市場部董事總經理王良享表示，港元近日走高，主要得益於空頭平倉
和資本流入股市，預期未來三個月港元會在７﹒７８－７﹒８２之間上落，不會觸及上下邊界，
因為未來一年利率不會大幅下跌，而資本流入也不會持久。
　　《彭博》引述分析師指出，隨著銀行業囤積現金以備年底監管檢查，投資者押注香港借貸成
本相對於不斷下跌的美元利率仍將保持高企。同時，中美貿易緊張局勢緩和、刺激外資搶購香港
股票，也是港元升值的背後因素之一。
　　自上個月以來，港元利率一直高企，對美元利率的溢價更曾短暫觸及１９９０年代以來的最
高水平。截至上周五（１３日），港元利率已經連續２７天高於美元資產回報率，創下４年來最
長紀錄。（ｃｌ）

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