【新股上市】安永預測明年香港ＩＰＯ集資額２２００億元

《經濟通通訊社１７日專訊》安永今日發表ＩＰＯ市場研究報告。安永亞太區上市服務主管

蔡偉榮表示，多重因素影響下，預計明年香港ＩＰＯ發行平穩，明年香港ＩＰＯ集資額料達

２２００億元，如果有特大型的ＩＰＯ上市，集資額則約３５００億元，亦預計今年香港市場共

有１５９家公司首發上市，集資額按年增加８％至３１０５億元，ＩＰＯ數量按年減少２２％。

報告指，受貿易摩擦、市場擔憂情緒及其他地緣政治因素影響，今年全球ＩＰＯ預計達

１１１５宗，按年下降１９％；集資額則減少４％，預計為１９８０億美元。科技行業在今年全

球ＩＰＯ數量和集資額方面繼續佔據主導地位。

報告續指，由於下半年大型ＩＰＯ的有力推動，香港聯交所ＩＰＯ數量和集資額在２０１９

年雙冠全球。科創板成功運行推動上海證券交易所位列全球ＩＰＯ數量的第三位和集資額的第四

位。全球前十大ＩＰＯ中國內地和香港市場共佔三席，分別是阿里巴巴（０９９８８），百威亞

太（０１８７６）和中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）。

報告提到今年Ａ股市場預計共有２００家公司首發上市，集資２５２８億人民幣，ＩＰＯ數

量按年增加９０％，集資額按年增加８２％，創２０１２年以來集資額新高。科創板成功開市以

及多個百億級ＩＰＯ的發行是集資額增加的主要原因。今年Ａ股ＩＰＯ集中活躍在下半年，共有

１３６家公司在下半年成功上市，集資１９２４億人民幣，分別佔全年總量的６８％和７６％。

（ｂｎ）

