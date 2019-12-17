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即市新聞

17/12/2019 16:30

【本港經濟】最新失業率升至３﹒２％兩年半新高，但符合市場預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性
調整的失業率由今年８－１０月的３﹒１％上升至９－１１月的３﹒２％，為２０１７年３－５
月錄得３﹒２％以來最高，但符合市場預期。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於
１﹒２％的水平。
　　在今年９－１１月期間，與８－１０月比較，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一
，上升主要見於零售業。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活
動業，而下跌則主要見於維修、洗滌、家居及其他個人服務活動業。
　　總就業人數由８－１０月的３８４﹒３８萬人，下跌至９－１１月的３８３﹒０６萬人，減
少約１﹒３２萬人。同期的總勞動人口亦減少約１﹒３３萬人至３９５﹒６萬人。９－１１月的
失業人數（不經季節性調整）為１２﹒５４萬人，與８－１０月的數字相同。就業不足人數增加
約１０００人至４﹒６９萬人。

＊消費及旅遊相關行業失業率升至５﹒２％創三年新高＊

　　勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，經濟情況繼續惡化，令勞工市場進一步
放緩。經季節性調整的失業率在９－１１月上升０﹒１個百分點至３﹒２％，就業不足率則維持
於１﹒２％。總就業人數的按年跌幅進一步擴大。
　　羅致光指，受到本地社會事件嚴重打擊，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務
業合計）的失業率進一步上升至５﹒２％，是三年以來的高位。其中，餐飲服務活動業的失業率
更上升至６﹒２％，是超過八年來的最高水平。其他多個行業的失業率亦錄得上升。展望未來，
羅致光稱，倘若整體經濟繼續轉弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力。政府會密切留意有關
發展。（ｃｌ）

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