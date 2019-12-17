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17/12/2019 17:13

【本港經濟】１０月香港商品整體出口貨量按年跌９％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》繼較早時發表今年１０月份對外商品貿易的貨值統計數字後，
政府統計處今日公布，今年１０月，香港的商品整體出口貨量按年下跌９％。同時，商品進口貨
量下跌１１﹒６％。
　　今年首十個月與２０１８年同期比較，香港的商品整體出口貨量下跌６﹒２％。同時，商品
進口貨量下跌８﹒３％。
　　至於商品整體出口價格，今年１０月按年下跌０﹒１％。商品進口價格則上升０﹒１％。今
年首十個月與２０１８年同期比較，商品整體出口價格上升１﹒４％。同時，商品進口價格上升
１﹒５％。（ｃｌ）

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