【本港經濟】１０月香港商品整體出口貨量按年跌９％

《經濟通通訊社１７日專訊》繼較早時發表今年１０月份對外商品貿易的貨值統計數字後，

政府統計處今日公布，今年１０月，香港的商品整體出口貨量按年下跌９％。同時，商品進口貨

量下跌１１﹒６％。

今年首十個月與２０１８年同期比較，香港的商品整體出口貨量下跌６﹒２％。同時，商品

進口貨量下跌８﹒３％。

至於商品整體出口價格，今年１０月按年下跌０﹒１％。商品進口價格則上升０﹒１％。今

年首十個月與２０１８年同期比較，商品整體出口價格上升１﹒４％。同時，商品進口價格上升

１﹒５％。（ｃｌ）

