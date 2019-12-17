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即市新聞

17/12/2019 19:03

《再戰明天》習近平視察澳門特別行政區，日本央行展開議息會議

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國國家主席習近平明日（１８日）開始視察澳門特別行政區
，日本央行展開議息會議。

＊習近平明日開始視察澳門特別行政區＊

　　在外圍重要經濟活動上，中國國家主席習近平將於１８日至２０日赴澳門，出席慶祝澳門回
歸２０周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。
　　本港時間明午４：３０ｐｍ，歐洲央行主辦「致敬科爾座談會」。歐洲央行總裁拉加德致開
幕詞；６：１５ｐｍ，美國聯儲局理事會理事布雷納德將參加「貨幣政策、科技與全球化」小組
會議；７：１５ｐｍ，歐洲央行執委科爾將發表閉幕演說。
　　明日，日本央行舉行貨幣政策會議（至１２月１９日）。

＊歐元區公布１１月消費者物價指數＊

　　在數據方面，明午５：００ｐｍ，德國公布１２月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９５升上　
９５﹒５。５：３０ｐｍ，英國１０月房價指數，年率料由１﹒３％升上１﹒５％；１１月消費
者物價指數年率料由１﹒５％降至１﹒４％；零售物價指數年率料由２﹒１％跌至２％。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者物價指數年率，料由０﹒７％升上０﹒９％。　　
９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月消費者物價指數。　　

＊品質國際派業績＊

　　在本港，明日，冠軍科技集團（０００９２）開股東會，高銀金融（００５３０）開股東特
別大會。
　　品質國際（００２４３）公布業績。（ｈｏ）

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