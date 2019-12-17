國泰（２９３）１１月載客量按年跌９％，明年度運力減１﹒４％

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰航空（００２９３）公布，國泰航空與國泰港龍航空於

１１月份合共載客約２６２﹒３８萬人次，按年下跌９％，乘客運載率下跌３﹒２個百分點至

８０﹒１％，以可用座位千米數計算的運力則下跌１﹒５％。今年首十一個月的載客量較去年同

期下跌０﹒４％，而運力則增加５﹒７％。

兩家航空公司上月運載的貨物及郵件合共約１７﹒８萬公噸，按年減少３﹒９％，運載率下

跌１﹒５個百分點至６８﹒６％，以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌３﹒８％。今年首

１１個月的載貨量較去年同期減少６﹒４％，運力維持不變，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌

６﹒８％。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，１１月訪港客運量，由１０月的３５％跌幅，進一步

擴大至１１月的下跌４６％；離港客運量則按年減少８％，較過去數月有輕微改善，整體乘客運

載率下跌３﹒２個百份點至８０﹒１％。由於公司更加倚重受影響較少的過境客運，加上競爭激

烈，整體收益率因而顯著受壓。他表示，續見訪港航班預訂情況較去年同期顯著下跌，尤以內地

及其他區域市場為甚，惟過境客運量的增長可抵銷部分跌幅。

他預料，今年餘下時間依然挑戰重重，預期下半年度財務表現將較上半年大為遜色，因應現

時正在面對的挑戰，已決定按年減少２０２０年度的運力１﹒４％。他又指，雖然今年的貨運表

現遠遜２０１８年的破紀錄水平，對２０２０年的市道審慎樂觀。（ｃｗ）

