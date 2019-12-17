  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2019 16:52

國泰（２９３）１１月載客量按年跌９％，明年度運力減１﹒４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國泰航空（００２９３）公布，國泰航空與國泰港龍航空於
１１月份合共載客約２６２﹒３８萬人次，按年下跌９％，乘客運載率下跌３﹒２個百分點至
８０﹒１％，以可用座位千米數計算的運力則下跌１﹒５％。今年首十一個月的載客量較去年同
期下跌０﹒４％，而運力則增加５﹒７％。
　　兩家航空公司上月運載的貨物及郵件合共約１７﹒８萬公噸，按年減少３﹒９％，運載率下
跌１﹒５個百分點至６８﹒６％，以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌３﹒８％。今年首
１１個月的載貨量較去年同期減少６﹒４％，運力維持不變，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌
６﹒８％。
　　國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，１１月訪港客運量，由１０月的３５％跌幅，進一步
擴大至１１月的下跌４６％；離港客運量則按年減少８％，較過去數月有輕微改善，整體乘客運
載率下跌３﹒２個百份點至８０﹒１％。由於公司更加倚重受影響較少的過境客運，加上競爭激
烈，整體收益率因而顯著受壓。他表示，續見訪港航班預訂情況較去年同期顯著下跌，尤以內地
及其他區域市場為甚，惟過境客運量的增長可抵銷部分跌幅。
　　他預料，今年餘下時間依然挑戰重重，預期下半年度財務表現將較上半年大為遜色，因應現
時正在面對的挑戰，已決定按年減少２０２０年度的運力１﹒４％。他又指，雖然今年的貨運表
現遠遜２０１８年的破紀錄水平，對２０２０年的市道審慎樂觀。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS17/12/2019
【FOCUS】5個港人一個貧 習李再敲打「深層次矛盾」
生財有道17/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：澳門賭業股宜吼高位離場
生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
香港政情16/12/2019
習近平：中央充分肯定林鄭勇氣和擔當 繼續堅定支持依法施政
FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金