《小傳日記》缸友百億掃ＱＱ，中港磚頭卻觸礁！

《小傳日記》花旗國同神州終於一如「孖屐」所願，達成咗首階段嘅貿易協議，唔少地方嘅

魚缸都振臂高呼，而隔晚（１６日）花旗國魚缸又再度破頂，滬指今日更重上三千關！

香江魚缸今朝表現都唔弱，高開１２２點後，雖然中港磚頭佬腳軟搞到魚缸升幅一度收窄至

只有５５點，全日低見２７５６３點，但隨住今日有唔少資金起勢咁追ＱＱ（００７００），加

上「孖屐」憧憬人行嚟緊會降準，Ａ場表現相當標青，中資金融佬全線彈起身，魚缸喺下晝最多

升咗３８６點，高見２７８９４點，但磚頭佬一直拖後腿下，魚缸最終埋單進帳３３５點或逾一

巴仙，報２７８４３點。主板成交再次重上千億關，錄得１０５３億銀，較噚日多咗近三成二。

國貨佬指數報１０９６４，跳起１８６點或近兩巴仙。

Ａ場今日係威係勢！上證綜指報３０２２點，勁升３８點或逾一巴仙。深成指報１０３０６

點，升１４７點或逾１巴仙。兩市成交達７５１６億人仔，按日增長超過兩成，勁！

重磅藍戰士就只有平保（０２３１８）腳軟，唔見兩格，報９２﹒５銀。大象

（００００５）跳起逾一巴仙，報６０﹒７銀。生發發（００３８８）彈起近兩巴仙，報

２５６﹒６銀。ＱＱ今日成交高達１２０銀，佔主板成交超過一成一，勁！股價就勁升逾３巴仙

，報３７１﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）進帳一巴仙，報８１﹒８銀。



＊行業漸好景通達獲力挺，鐵塔終得寵中興沽盤湧＊



「孖屐」調研機構ＩＤＣ發布報告就話，出年神州５Ｇ行業將高速推動，估計出年神州手機

佬出貨量變回正增長，按年增幅將近１巴仙，手機設備佬聽到消息鬼咁興奮！通達

（００６９８）抽高６巴仙，報０﹒７４銀；瑞聲（０２０１８）起飛２巴仙，報６８﹒３銀；

高偉電子（０１４１５）起哄６巴仙，報１﹒５５銀；丘鈦（０１４７８）鏟高１巴仙，報

１４﹒３６銀。獲星展首予１８０銀「他屐」嘅舜宇（０２３８２）就唔爭氣，走低１巴仙，報

１４５﹒５銀。

ＩＤＣ亦都吹捧５Ｇ連接設備，佢哋喺研究報告指出，今年全球５Ｇ連接設備大約為

１０００萬組，到２０２３年將增至１０﹒１億組，估計行業增長勢頭唔錯！鐵塔

（００７８８）更加獲野村列為行業首選，飆５巴仙，報１﹒７３銀；中通服（００５５２）炒

高２巴仙，報５﹒５８銀；京信通信（０２３４２）彈起４巴仙，報２﹒０５銀；長飛光纖

（０６８６９）無升跌，報１４﹒２２銀；中興通訊（００７６３）逆市蒸發近１巴仙，報

２３﹒１５銀。



＊孖屐盼放水內銀好進取，Ａ場交投增券商高位登＊



人行琴日開展成３０００億人仔ＭＬＦ（中期借貸便利）操作，超量投放流動性。業界即刻

好樂觀，認為出年仲有空間降準降息，其中降準仲最快有望第１季實施添。憧憬放水之下，內銀

全線造好，信行（００９９８）同光行（０６８１８）分別彈近４巴仙，報４﹒７１銀同

３﹒６８銀；招行（０３９６８）同交行（０３３２８）都跳起３巴仙，報４０﹒０５銀同

５﹒５１銀；建行（００９３９）升兩巴仙，報６﹒５９銀；工行（０１３９８）同樣進帳逾兩

巴仙，報５﹒８７銀。

上交所話，同意東方證券、光大證券、廣發證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、華

泰證券、申萬宏源證券等１２間證券公司成為上交所滬深３００交易型開放式指數基金

（ＥＴＦ）期權主做市商。加上呢兩日Ａ場成交急增，券商開心都嚟唔切，信証（０６０３０）

曾創７個幾月高位，跳起５巴仙，報１６﹒９６銀，係升幅最大國貨佬！海通證券

（０６８３７）同樣彈起逾半成，報９﹒０３銀；中州證券（０１３７５）最架勢，勁升逾７巴

仙，報１﹒７６銀；神州銀河（０６８８１）同招商證券（０６０９９）一樣收漲逾４巴仙，

報４﹒５１銀同９﹒７５銀；華泰六八八六（０６８８６）升近４巴仙，報１３﹒４６銀。



＊新藥再獲批中生向前躋，零售有市場食品喜洋洋＊



醫藥佬普偏造好。中生製藥（０１１７７）附屬抗腫瘤藥獲批新增規格，全日醒目漲近４巴

仙，報１０﹒６８銀，為領跑藍戰士；同係藍戰士嘅石藥（０１０９９）跟升逾４巴仙，報１８

﹒３６銀。而藥明康德（０２３５９）走高４巴仙，報１０３﹒６銀；國藥（０１０９９）揚逾

１巴仙，報２７﹒３銀。不過，公布咗新藥臨床數據嘅百濟神州（０６１６０）就慘慘，逆市跌

超過６巴仙，報９９﹒９銀。

噚日神州統計局就公布咗１１月社會消費品零售總額增長８巴仙，符合預期，之前畀沽壓嘅

食品佬，今日齊齊大翻身。周黑鴨（０１４５８）飆升９巴仙，報５﹒７６銀；旺旺

（００１５１）漲近３巴仙，報７﹒２６銀；康師傅（００３２２）踢高３巴仙，報１３﹒０６

銀；頤海（０１５７９）升超４巴仙，報４６﹒６銀；潤啤（００２９１）揚逾３巴仙，報

４３﹒５５銀。青啤（００１６８）微彈逾半巴仙，報５１﹒８５銀。請請！



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