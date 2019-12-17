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17/12/2019 10:51

《真知灼見－溫灼培》歐元英鎊分道揚鑣？

　　《真知灼見》《路透社》引述消息指，英國首相約翰遜計劃把英國脫歐「緩衝期」的期限定
在２０２０年１２月３１日，並將此期限定為法律，即到此期限英國將非與歐盟分離不可。當然
，現階段未知上述報道正確與否，但如屬實這可對英鎊相當不利。一點必須明白，英國完成脫歐
後，是會有一個過渡期，亦即所謂的「緩衝期」。在此期間英國基本上仍是保留在歐盟單一市場
內，一切維持不變。在此期間，英國與歐盟之間必須就雙方關稅問題作談判。讓一切落實後英國
才正式從歐盟分割出。
　
　　由於任何國與國之間的關稅談判也會是相當艱巨，市場普遍質疑約翰遜怎可能於如此短時間
內與歐盟達成貿易協議。市場擔心約翰遜未必能做到。假使與歐盟的關稅協議未能達成，而英國
又要離開歐盟單一市場，以現時英國有著五成出口均輸往歐盟情況觀察，可想象對英國經濟將會
是災難性。相反，有關衝擊對歐盟影響只會是有限度，因為在歐盟的整體出口中，英國市場只佔
其３﹒６％。
　
　　上述消息雖未得到證實，但昨天（１６日）所見已對英鎊匯價帶來較大衝擊。今早於亞洲市
場英鎊跌穿了１﹒３３美元水平報１﹒３２８０美元。在此還有一個值得留意事項。過去英鎊匯
價主要被脫歐因素所左右。如傳出英鎊有機會「硬脫歐」，英鎊匯價便隨即下跌並拖累歐元一同
回落。反之亦然，傳出英國可能軟脫歐，英鎊升歐元升。但可想象隨英國正式脫歐後，日後英國
自身變化所能對歐元帶來的影響料將愈來愈少。始終兩者已被分割。就以昨天所見，傳約翰遜要
把「緩衝期」限定在２０２０年底，不再延遲。但昨天所見，英鎊跌幅明顯較大，但歐元只輕微
回落。英鎊對歐元的影響已是逐步減弱。
　
　　最後，由於英國大選已塵埃落定，脫歐也應沒懸念，往下來值得我們再重溫現階段英國的最
新經濟形勢，以給予我們對分析英鎊時多一個指標。當地１２月由Ｍａｒｋｉｔ研制的採購經理
指數不論是製造業或服務業均處５０點盛衰分界線之下，反映當地經濟已進入了收縮。其１２月
製造業採購經理指數報４７﹒４指數點，相較１１月為４８﹒９。至於１２月服務業採購經理指
數則為４９指數點，亦較１１月的４９﹒３為低。現市場正留意本周四（１９日）英倫銀行議息
會議結果，看該行在貨幣政策上有何啟示。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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