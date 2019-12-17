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17/12/2019 15:37

【Ａ股ＥＴＦ】華夏：大戶率先部署Ａ股２０２０　

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華夏基金（香港）業務拓展部副總裁管泓姿表示，從資金流觀
察所見，最近互聯互通及Ａ股ＥＴＦ皆有新資金淨流入。華夏滬深三百（０３１８８）單是上周
新資金淨流入達６億元（人民幣．下同），昨天（１６日）再有１﹒２億元淨流入。相信部分原
因是跟中美雙方貿談破裂的不明朗因素消除，刺激全球股市造好及內地資本市場加速開放有關。
　　過往Ａ股歷年都有「新年開門紅」，即係農曆新年前後，國內銀行年初積極放貸及新政策出
台刺激，會出現一輪炒作。臨近年底，新資金不斷流入Ａ股，不排除是大戶提早部署，盼明年初
可重演今年首季的新年行情。

＊外資加速流入國債＊

　　中國債券信息網的數據顯示，截至１１月，２０１９年境外機構持有的中國國債、政策性金
融債等債券已達１﹒８７萬億元，年內增幅超２５％。境外投資者大規模增持人民幣資產相信有
兩大原因：全球資本市場缺乏優質投資選擇及人民幣回穩。
　　當歐元區和日本已經進入負利率時代，美國１０年債收益率隨之下降至１﹒８，就連
２０１１年陷債務危機的希臘其１０年國債的收益率亦只有１﹒３４５％。很容易理解，境外長
期投資者會將目光投向中國。中國政治經濟環境穩定，中國國債過往沒有出現過違約，１０年國
債收益率３﹒２３％﹒２０１９年９月，摩根大通宣布於２０２０年２月２８日起將中國政府債
券納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列。再加上人民幣從９月份開始回穩，現已經
升破７。總總因素都會加快海外投資者增持中國國債。投資者可以選擇以中國國債及政銀債
ＥＴＦ如華夏政銀國債（０２８１３）（８２８１３）作相關部署。

＊華夏滬深三百出現正資金流入＊

　　她補充道，由今年２０１９年，華夏滬深三百出現正資金流入。資金流大幅拋離相關的
Ａ５０ＥＴＦ。華夏滬深三百已經破了１１月份高位，有望挑戰４月初高位，反覆尋頂趨勢未變
，投資者可透過買入Ａ股ＥＴＦ捕捉Ａ股升勢。
　　截至上周五（１３日）止年內，的累計資金流入：
滬深３００指數ＥＴＦ：正資金流入３﹒５６億元
安碩Ａ５０（０２８２３）：資金流出９１﹒７億元
南方Ａ５０（０２８２２）：資金流出７３億元
（ｈｏ）

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