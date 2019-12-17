【決勝唐寧街】景順：保守黨勝出大選，為１月３１日英國脫歐鋪路

《經濟通通訊社１７日專訊》景順環球資產配置研究主管Ｐａｕｌ Ｊａｃｋｓｏｎ及環球

市場策略師（歐洲、中東和非洲地區）Ａｒｎａｂ Ｄａｓ就上星期英國大選結果，以及其經濟

影響發表最新評論道，保守黨於選舉大獲全勝為１月３１日英國脫歐鋪路。

英國保守黨在１２月１２日的大選中取得壓倒性勝利，使該行更肯定英國會在１月３１日或

以前脫歐。英國和歐盟的貿易談判可能將持續至２０２０年１２月之後。

該行認為這應會使投資逐步並持續復甦，亦會令歐元區與美元之間的經濟增長率恢復至較高

水平。（ｈｏ）

