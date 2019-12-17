《匯海澤言－葉澤恆》審慎看中美貿協，保守黨勝出不代表脫歐路平

《匯海澤言》在尚有不足兩星期便是２０１９年的完結之日，今年持續困擾全球的兩大事件

：中美貿易談判及英國脫歐最終都有了一個較基本的定案。首先，中美於上星期五宣布達成首階

段的貿易協議。第二，英國保守黨在國會選舉中獲勝，並獲得國會過半數的議席。究竟這兩件事

是否於往後如此般順利？中間有沒有暗湧？對人民幣及英鎊明年走勢會帶來什麼影響？



＊美國設懲罰機制，中國獲美國寬減關稅＊



先談中美貿易協議，當中不少人留意到美國對中國進口貨幣減少，甚至暫緩徵收關稅，視為

對中國的勝利。但要留意的是，白宮貿易和產業政策主任納瓦羅指，美國亦在協議留下機制。一

旦中國違反第一階段的貿易協議，美國在９０天內單方面發起反擊，而中國則不能做任何事情。

對於中國未來每年要購買５００億美元美國農產品而言，可能會扭曲市場，亦即中國可能因此而

減少從其他國家進口農產品，估計歐洲及南美洲國家可能會受到較大影響。雖然中美達成首階段

貿易協議，可以緩和兩國的緊張氣氛外，亦紓緩了兩國的經濟下行壓力。但是，由於經濟已經受

到傷害，特別是製造業方面，故兩國目前應該會以穩定國內經濟為大前題。預料離岸美元兌人民

幣短期在６﹒９６至７﹒０３之間上落。



＊英國脫歐路途遠，料英鎊匯價已反映大選的影響＊



保守黨在國會選舉中獲得的議席遠較市場預期多，反映兩個問題。第一，既然已沒可能再做

二次公投，市場已對工黨在脫歐問題上反覆的態度已經受夠了。第二，保守黨與脫歐黨的關係，

較工黨與自由民主黨等支持留歐的政黨，有更清楚的合作範圍，不會在選舉中撞區。但是，英國

一旦成功脫歐，或在脫歐問題上沒有遇到太大阻礙的話，可能令其他國家想脫歐。因此，預料歐

盟在之後與英國進行的貿易談判上，可能採取較強硬的立場。另外，北愛與蘇格蘭可能想獨立，

亦可能對英國經濟帶來影響。在這情況下，英鎊兌美元上星期見１﹒３５水平，似乎已經反映大

選結果。但如果是要看未來脫歐之路的話，似乎英鎊兌美元可能應回落到１﹒３０至１﹒３２水

平，才較合理。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

