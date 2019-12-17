憧憬人行降準內銀急升，港股收報２７８４３升３３５點

《經濟通通訊社１７日專訊》中美達成第一階段貿易協議，料於明年１月簽署。另外，英國

保守黨在大選中取勝，市場繼續消化多個利好消息，隔晚（１６日）美股大三指數再創新高，歐

洲股市亦全線造好。港股上日稍微回吐整固後，今早高開１２２點，報２７６３０點。中港地產

股逆市受壓下，恆指早段升幅曾一度收窄至５５點，報２７５６３點，亦是全日最低位。

其後，騰訊（００７００）、醫藥股及內銀股繼續發力，推動恆指越升越有，曾飆至

２７８９５點，升３８７點，為全日最高，縱使地產股仍未脫險，恆指最終仍收報２７８４３點

，升３３５點或升１﹒２２％，主板成交１０５３﹒４８億元，較上日增３１﹒９％。

國企指數報１０９６４點，升１８６點或升１﹒７３％。

Ａ股亦全線造好。上證綜指報３０２２點，升３８點或升１﹒２７％。深成指報１０３０６

點，升１４７點或升１﹒４５％。兩市成交合計７５１５﹒９８億人民幣，較上日增加

２０﹒７％。

重磅股方面，騰訊獲麥格理維持「跑贏大市」評級，全日漲３﹒１７％，報３７１﹒２元，

全日成交高達１２０﹒２億元；市場憧憬港交所（００３８８）明年優化滬深港通，揚

１﹒９１％，報２５６﹒６元；友邦（０１２９９）升０﹒９９％，報８１﹒８元；平保

（０２３１８）軟０﹒１１％，報９２﹒５元；中移動（００９４１）微升０﹒４１％，報

６１﹒９５元。

另外，潤地（０１１０９）集團主席唐勇辭任，全日回吐２﹒４９％，報３７﹒２元，為表

現最差藍籌及國指股。



＊憧憬明年人行放水，內銀、中資券商股普遍上揚＊



據《中國證券報》報道，分析師料明年人行定向降準大概率出現兩次，內銀股全線上揚。信

行（００９９８）急升３﹒５２％，報４﹒７１元；招行（０３９６８）踢高３﹒０９％，報

４０﹒０５元；交行（０３３２８）揚２﹒８％，報５﹒５１元；農行（０１２８８）升

２﹒１４％，報３﹒３４元；工行（０１３９８）抽高２﹒４４％，報５﹒８７元；建行

（００９３９）漲２﹒０１％，報６﹒５９元。

Ａ股兩市造好，加上市場憧憬明年人行降準，中資券商股跟升。中信証券（０６０３０）抽

升５﹒４７％，報１６﹒９６元，為升幅最大國指股；海通證券（０６８３７）急漲５﹒１２％

，報９﹒０３元；中國銀河（０６８８１）踢高４﹒４％，報４﹒５１元；廣發証券

（０１７７６）漲４﹒５２％，報９﹒４８元；中金公司（０３９０８）升３﹒６５％，報

１４﹒７６元；中信建投（０６０６６）揚２﹒２８％，報６﹒７２元。

５Ｇ概念股繼續有追捧，其中野村看好鐵塔（００７８８）盈利前景，全日漲４﹒８５％，

報１﹒７３元；京信通信（０２３４２）抽升４﹒０６％，報２﹒０５元；中通服務

（００５５２）漲２﹒３９％，報５﹒５８元；長飛光纖（０６８６９）無升跌，報１４﹒２２

元；中興通訊（００７６３）軟０﹒８６％，報２３﹒１５元。



＊上月零售總額優食品股漲，大市向好新經濟再炒＊



上日國家統計局顯示，１１月社會消費品零售總額增長８巴仙，符合預期，吸引資金湧入食

品股。周黑鴨（０１４５８）飆升９﹒３％，報５﹒７６元；旺旺（００１５１）漲２﹒５４％

，報７﹒２６元；康師傅（００３２２）踢高３％，報１３﹒０６元；頤海（０１５７９）升

４﹒４８％，報４６﹒６元；潤啤（００２９１）揚３﹒４４％，報４３﹒５５元。

中生製藥（０１１７７）附屬抗腫瘤藥獲批新增規格，全日升３﹒６９％，報１０﹒６８元

；石藥（０１０９３）跟升４﹒２％，報１８﹒３６元，為全日表現最好藍籌；藥明康德

（０２３５９）抽高４﹒０２％，報１０３﹒６元；國藥（０１０９９）升１﹒４９％，報

２７﹒３元。另外，近日公布新藥臨床數據百濟神州（０６１６０）則逆市跌６﹒４６％，報

９９﹒９元。

大市氣氛向好，新經濟股再有追捧，小米（０１８１０）獲星展首予「買入」評級，全日漲

１﹒５２％，報１０﹒６８元；美團（０３６９０）走高２﹒１５％，報１０４﹒５元；阿里巴

巴（０９９８８）揚１﹒３９％，報２０３﹒８元；美圖（０１３５７）飆６﹒９９％，報

１﹒５３元；閱文（００７７２）升２﹒１６％，報３３﹒０５元。（ｆｚ）

