《股金豐采－涂國彬》脫歐不明朗已減，英鎊短線料調整

《股金豐采》受到「脫歐」影響，英國政治局勢不穩定，英鎊面對壓力。在「脫歐」公投後

，英鎊保持在１﹒２至１﹒４的區間上落。「脫歐」過程何其漫長，好不容易在近期經過英國大

選，約翰遜領導的保守黨大勝，明年１月「脫歐」終於有望。



＊等待「脫歐」落實＊



由於硬脫歐的可能性大幅降低，英鎊自１０月１０日以來便展開強勢的反彈。隨後在大選前

已經顯示約翰遜優勢明顯，英鎊提前反應，從１０月開始到大選前就已經累積了逾７％的漲幅。

直到１２月１３日，在確認了大選結果後，英鎊一度高見１﹒３５１４，是約一年半以來的高位

，也創近三年來的最大單日升幅，不過隨後還是回吐部分漲幅，當日最終收漲１﹒２９％。



＊關注英央行展望＊



約翰遜勝利後很快行動起來，現在有意修改法律，確保不延長「脫歐」的過渡期。隨著地緣

政治風險回落，英鎊繼續有支持，但上行動能還是減弱，畢竟現在投資者有新的考量。本周一

（１６日）英鎊一度高見１﹒３４２２，但又很快回吐漲幅，最終僅僅收漲０﹒０１％至

１﹒３３３２。翌日一早進一步回落，一度跌穿五日線。現在關注的點轉向「脫歐」協議的落實

，且在短線累積較多漲幅後有調整壓力，但後市仍有機會回到１﹒４水平之上。

此外，需要關注周內英倫銀行議息會議，按兵不動是大概率，而面對大選結果，英倫銀行會

否對貨幣政策前景改變，將是關注焦點。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

