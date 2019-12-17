  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2019 15:51

《股金豐采－涂國彬》脫歐不明朗已減，英鎊短線料調整

　　《股金豐采》受到「脫歐」影響，英國政治局勢不穩定，英鎊面對壓力。在「脫歐」公投後
，英鎊保持在１﹒２至１﹒４的區間上落。「脫歐」過程何其漫長，好不容易在近期經過英國大
選，約翰遜領導的保守黨大勝，明年１月「脫歐」終於有望。
　
＊等待「脫歐」落實＊
　
　　由於硬脫歐的可能性大幅降低，英鎊自１０月１０日以來便展開強勢的反彈。隨後在大選前
已經顯示約翰遜優勢明顯，英鎊提前反應，從１０月開始到大選前就已經累積了逾７％的漲幅。
直到１２月１３日，在確認了大選結果後，英鎊一度高見１﹒３５１４，是約一年半以來的高位
，也創近三年來的最大單日升幅，不過隨後還是回吐部分漲幅，當日最終收漲１﹒２９％。
　
＊關注英央行展望＊
　
　　約翰遜勝利後很快行動起來，現在有意修改法律，確保不延長「脫歐」的過渡期。隨著地緣
政治風險回落，英鎊繼續有支持，但上行動能還是減弱，畢竟現在投資者有新的考量。本周一
（１６日）英鎊一度高見１﹒３４２２，但又很快回吐漲幅，最終僅僅收漲０﹒０１％至
１﹒３３３２。翌日一早進一步回落，一度跌穿五日線。現在關注的點轉向「脫歐」協議的落實
，且在短線累積較多漲幅後有調整壓力，但後市仍有機會回到１﹒４水平之上。
　　此外，需要關注周內英倫銀行議息會議，按兵不動是大概率，而面對大選結果，英倫銀行會
否對貨幣政策前景改變，將是關注焦點。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS17/12/2019
【FOCUS】5個港人一個貧 習李再敲打「深層次矛盾」
生財有道17/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：澳門賭業股宜吼高位離場
生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
香港政情16/12/2019
習近平：中央充分肯定林鄭勇氣和擔當 繼續堅定支持依法施政
FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金