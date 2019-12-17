《鍾之日記》降準號角吹起，股市揚成交增

《鍾之日記》１２月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美達成貿易戰首階段協議，美股３大指數創即市及收市新高，英國保守黨在大選中取勝，

歐洲股市亦全線造好。香江魚缸今早高開１２２點，報２７６３０點，在滬綜指升破３０００點

關帶動下，恆指繼續上揚，曾飆至２７８９５點，升３８７點，為全日最高，最終收報

２７８４３點，升３３５點或升１﹒２２％，成交破千億，較上日（１６日）大增３１﹒９％至

１０５３﹒４８億元。

騰訊（００７００）獲麥格理維持「跑贏大市」評級，全日漲３％，報３７１﹒２元，成交

高達１２０﹒２億元；市場憧憬港交所（００３８８）明年優化滬深港通，收升近２％。



＊Ａ場重上三千，成交創三個月多＊



內地上月多項數據造好，加上市場憧憬降準，滬綜指今早窄幅高開０﹒０３％，午收前券商

及地產股突然爆發，帶動滬指極速拉漲，午後升幅一度擴大至１﹒５％，最高見３０３９﹒３８

點，刷新３個月新高，全日收市升幅稍微收窄至１﹒２７％，報３０２２﹒４２點，三連升並站

穩三千關。創業板指收升１﹒２７％，創２０１８年５月以來新高。

憧憬寬鬆，交投爆發，兩市成交達７５１６億元人民幣，按日增長超過兩成，為９月５日以

來的成交新高。外資今日通過滬股通、深股通淨買入８８﹒０６億人民幣，連續第２４日淨流入

，規模是自１１月２６日以來的三周最多。



＊官媒大吹降準風，內銀股獲捧走高＊



人行上日增量續做中期借貸便利（ＭＬＦ）３０００億人幣，利率保持３﹒２５％不變，或

預示周五（２０日）公布的最新貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同樣不變。

不過，官媒大吹「降準」風。《中國證券報》頭版引述民生證券首席宏觀分析師解運亮稱，

明年１月ＣＰＩ高點過後，政策利率和最新貸款市場報價利率（ＬＰＲ）聯動下降的空間有望重

新打開。《上海證券報》亦引述分析師預料，由於元旦、春節這兩個跨節時點都集中在明年１月

份，再疊加信貸投放高峰、地方債發行等多重因素擾動，市場對流動性的渴望漸強，明年１月降

準窗口或開啟。

民生銀行首席研究員溫彬認為，明年有繼續下調法定存款準備金率和政策利率的空間和必要

，預料以通過ＬＰＲ繼續引導金融機構降低實體經濟融資成本，為深化供給側結構性改革和穩增

長營造適宜的貨幣金融環境。中信證券固收團隊則預計，本月底人行或將重啟逆回購操作，以應

對即將到來的元旦期間的流動性需求，並可能通過降準來保障「雙節」期間流動性環境的合理充

裕。

市場憧憬人行來年維持偏寬鬆的流動性環境，內銀股因而受刺激，光大銀行（０６８１８）

收漲４％，中信銀行（００９９８）漲３﹒５％，招行（０３９６８）升３﹒１％，交行

（０３３２８）升２﹒８％。四大行同樣獲捧，工行（０１３９８）升２﹒４％，農行

（０１２８８）升２﹒１％，建行（００９３９）升２％，中行（０３９８８）亦揚１﹒５％。



＊寬鬆未至投機先行，債字當頭勿太冒進＊



內地官媒頭版報道降準預期，在中美貿易氣氛稍微回暖的今天，顯得「雙喜臨門」，券商及

內房兩板塊看似是最受政策利好的部分，但若留意這幾年人行所作過的降準措施，便會發現降準

未必會推高指數表現及成交，也不一定催旺地產市場。

首先，帶旺股市樓市表現並不是降準的本意，國家近年多次提出「定向降準」，目的是希望

獲補充的流動性可以流向實體經濟，而非炒股炒樓；其次，盡管財政部門對於「緊縮」二字仍有

恐懼症，但內地銀行收緊信貸審查卻是不可避免的事實，內地房地產企業已經愈來愈難從銀行借

錢，其他民企亦然，更不用說向銀行借錢炒樓炒股，所以人行宣布降準亦不代表銀行會敞開荷包

放鬆借貸。

無論如何，「寬鬆未至，投機先行」已經是內地市場的常態，中資券商及內房股今日領漲。

中資券商板塊方面，中州證券（０１３７５）漲７﹒３％，中信証券（０６０３０）升

５﹒５％，海通證券（０６８３７）升５﹒１％，廣發証券（０１７７６）升４﹒５％，招商證

券（０６０９９）則升４﹒３％；內房方面，龍頭萬科企業（０２２０２）漲３﹒２％，碧桂園

（０２００７）抽高２﹒４％，龍湖集團（００９６０）升１﹒６％，世房（００８１３）升

１﹒５％。



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