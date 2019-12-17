【駐京專電】林鄭：不存在習近平講話影響警隊執法工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》香港行政長官林鄭月娥在北京述職，昨日

（１６日）先後獲國家主席習近平和總理李克強接見。她述職後會見媒體時表示，習近平堅定支

持香港警隊嚴正執法，但執法工作一直由警隊負責，警隊文明克制亦享譽國際。她強調，自己只

是行政長官，並非指導執法工作。警方在過去半年都按法律辦事，不存在習近平的講話會影響警

隊執法工作。



＊持續解說有助物色成立獨立檢討委員會人選＊



有意見認為政府考慮成立獨立檢討委員會，物色人選加入的難度高。被問到是否有信心成立

該委員會，林鄭表示，現時香港社會環境非常分化，政治立場先行，意見與其他人分歧的人會被

起底及侮辱。明白政府物色人選作獨立檢討時，可能會有人感到憂慮，但相信持續解說將有助尋

找適合人士進行有關工作。

對於習近平明白和理解林鄭在過去六個月的壓力，認為她有擔當及展示一定勇氣，林鄭稱令

她感到鼓舞。

她又表示，現時止暴制亂工作未完結，香港仍未走出困局，除了處力暴力問題，亦要處理經

濟下滑，好多未來會困擾香港市民民生的事件，包括失業率上升，中小企可能大規模倒閉，她指

現時得到２位領導人理解，香港的情況嚴峻，她作為特首要駕馭好和要努力。



＊２３條立法要在好環境和條件下才能推行＊



林鄭月娥表示，２３條立法過去引起不少爭議，要成功做到立法，政府要審時度勢，在好環

境和條件下才能推行。

２３條本地立法工作，是維護國家主權安全及發展利益，是特區政府憲制責任，但現時首要

工作是針對過去６個月的社會事件，遏止暴力，令香港早日恢復平靜。

