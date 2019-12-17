《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人耿爽在１６日的例行記者會上回應「中美經
貿第一階段協議雙方何時可以簽署？在哪裡簽署？由誰簽署？」他稱，目前中美雙方還需要完成
各自的法律審核、翻譯核對等一些必要的程序，然後再商定協議簽署的具體時間、地點和形式。
目前，雙方工作層仍在就此進行協商。如果有進一步的消息，中方會適時發布。
美國總統特朗普最新透露，中美貿易協議未來兩周將有定案，目前主要涉及翻譯文本的工作
。（ｃｔ）
17/12/2019 08:39
【貿易休戰】外交部：首階段協議需完成必要程序後再定簽署時間
《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人耿爽在１６日的例行記者會上回應「中美經
貿第一階段協議雙方何時可以簽署？在哪裡簽署？由誰簽署？」他稱，目前中美雙方還需要完成
各自的法律審核、翻譯核對等一些必要的程序，然後再商定協議簽署的具體時間、地點和形式。
目前，雙方工作層仍在就此進行協商。如果有進一步的消息，中方會適時發布。
美國總統特朗普最新透露，中美貿易協議未來兩周將有定案，目前主要涉及翻譯文本的工作
。（ｃｔ）
|生財有道17/12/2019
晶苑國際集團 高瞻遠矚推動數碼轉型 夥拍富士施樂（香港）及UiPath RPA機械人流程自動化方案
|國際動態17/12/2019
氣候大會乏成果 明年峰會再處理
|FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
|生財有道16/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指年底前料試兩萬八
|興證快訊16/12/2019
樓市前景
|國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰