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17/12/2019 08:39

【貿易休戰】外交部：首階段協議需完成必要程序後再定簽署時間

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人耿爽在１６日的例行記者會上回應「中美經
貿第一階段協議雙方何時可以簽署？在哪裡簽署？由誰簽署？」他稱，目前中美雙方還需要完成
各自的法律審核、翻譯核對等一些必要的程序，然後再商定協議簽署的具體時間、地點和形式。
目前，雙方工作層仍在就此進行協商。如果有進一步的消息，中方會適時發布。
　　美國總統特朗普最新透露，中美貿易協議未來兩周將有定案，目前主要涉及翻譯文本的工作
。（ｃｔ）

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