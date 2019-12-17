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即市新聞

17/12/2019 08:48

【人行操作】上證報：市場預料明年１月或啟降準窗口

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《上海證券報》引述數名市場人士預料，由於元旦、春節這
兩個跨節時點都集中在明年１月份，再疊加信貸投放高峰、地方債發行等多重因素擾動，市場對
流動性的渴望漸強，明年１月降準窗口或開啟。
　　人民銀行周一（１６日）增量續做１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作３０００億元（人民
幣．下同），較當日到期２８６０億元ＭＬＦ多出１４０億元，惟中標利率持平為３﹒２５％。
　　民生銀行首席研究員溫彬表示，人行此次超量續作，主要是確保金融體系跨年流動性保持合
理充裕。至於本月兩次ＭＬＦ均維持３﹒２５％利率不變，溫彬認為，政策利率穩定有助於穩定
通脹預期。
　　展望２０２０年，溫彬認為，明年有繼續下調法定存款準備金率和政策利率的空間和必要，
預料以通過ＬＰＲ繼續引導金融機構降低實體經濟融資成本，為深化供給側結構性改革和穩增長
營造適宜的貨幣金融環境。
　　而方正證券首席經濟學家顏色亦料，１月或將迎來降準窗口。他解釋，明年１月２４日是除
夕，跨節的時點對流動性需求較大。同時，基於早投放早受益，１月通常是銀行信貸發放的高峰
期，對於流動性需求也較大。另外，預計１月會發行一批專項債，同時也是繳稅高峰期，也需要
流動性支持。（ａｃ）

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