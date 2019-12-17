《經濟通通訊社１７日專訊》富時羅素季度調整本周五（２０日）收盤後生效。本次調整納
入７隻股票、剔除７３隻股票。富時羅素公告顯示，本次調整基於滬港通、深港通中的陸股通名
單調整。此次富時羅素在例行調整中並沒有改變Ａ股的納入因子，目前Ａ股納入因子仍為
１５％。
本次調整中，紅塔證券（滬：６０１２３６）、中國衛通（滬：６０１６９８）等７隻個股
新納入，海信電器（滬：６０００６０）、新疆天業（滬：６０００７５）等２９隻Ａ股被剔除
指數。（ｗｌ）
17/12/2019 09:12
【Ａ股外援】富時羅素季度調整周五收盤後生效，Ａ股納入仍１５％
《經濟通通訊社１７日專訊》富時羅素季度調整本周五（２０日）收盤後生效。本次調整納
入７隻股票、剔除７３隻股票。富時羅素公告顯示，本次調整基於滬港通、深港通中的陸股通名
單調整。此次富時羅素在例行調整中並沒有改變Ａ股的納入因子，目前Ａ股納入因子仍為
１５％。
本次調整中，紅塔證券（滬：６０１２３６）、中國衛通（滬：６０１６９８）等７隻個股
新納入，海信電器（滬：６０００６０）、新疆天業（滬：６０００７５）等２９隻Ａ股被剔除
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