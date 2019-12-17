《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９７１，較上個交易日跌
５６點子，結束五連升，降幅創２０１９年１２月５日以來最大。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３３點子，報６﹒９９９４，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒００２７。
渣打周一稱，隨著第一階段中美貿易協議下月簽署，預計到２０２０年上半年人民幣兌美元
（ＣＮＹ）將升值至６﹒８６。隨著明年下半年美國總統選舉臨近和中國經濟可能稍為轉弱，該
行預料，人民幣兌美元到年末可能在７﹒０２。（ｃａ）
17/12/2019 09:42
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３３點子，報６﹒９９９４
《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９７１，較上個交易日跌
５６點子，結束五連升，降幅創２０１９年１２月５日以來最大。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３３點子，報６﹒９９９４，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒００２７。
渣打周一稱，隨著第一階段中美貿易協議下月簽署，預計到２０２０年上半年人民幣兌美元
（ＣＮＹ）將升值至６﹒８６。隨著明年下半年美國總統選舉臨近和中國經濟可能稍為轉弱，該
行預料，人民幣兌美元到年末可能在７﹒０２。（ｃａ）
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