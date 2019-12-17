《經濟通通訊社１７日專訊》德國有電訊商決定採購華為設備建設５Ｇ網絡，引發德國部分
議員提出議案，加碼封殺華為，但中國駐德國大使吳懇公開表示，中國政府對此不會袖手旁觀，
結果引發德國輿論進一步反彈。
德國政府拒絕回應中國駐德國大使吳懇的警告，強調是否允許如華為這樣的供應商參與德國
的５Ｇ網絡，將完全取決於安全問題，而政治和行業利益的考慮會排在較後位置。另外，德國內
政部周一（１６日）表示，將需要「一段時間」來敲定通訊行業的安全標準。（ｅｙ）
17/12/2019 14:17
【華為風波】德國稱將基於安全問題決定華為能否進入５Ｇ建設
《經濟通通訊社１７日專訊》德國有電訊商決定採購華為設備建設５Ｇ網絡，引發德國部分
議員提出議案，加碼封殺華為，但中國駐德國大使吳懇公開表示，中國政府對此不會袖手旁觀，
結果引發德國輿論進一步反彈。
德國政府拒絕回應中國駐德國大使吳懇的警告，強調是否允許如華為這樣的供應商參與德國
的５Ｇ網絡，將完全取決於安全問題，而政治和行業利益的考慮會排在較後位置。另外，德國內
政部周一（１６日）表示，將需要「一段時間」來敲定通訊行業的安全標準。（ｅｙ）
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