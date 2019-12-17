《經濟通通訊社１７日專訊》華儲網１７日發佈《關於中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事
項的通知》稱，華商儲備商品管理中心將在１９日組織實施中央儲備凍豬肉投放工作，出庫投放
競價交易４萬噸，這是今年投放的第五批儲備肉。
華商儲備商品管理中心曾在本月１２日投放中央儲備凍豬肉，同樣為４萬噸。此前則曾於９
月三次投放合計３萬噸中央儲備凍豬肉。
國家發改委新聞發言人孟瑋今日在回應「兩節」期間豬肉供應問題時表示，後續將根據市場
形勢變化，擇機增加中央凍豬肉儲備投放。（ｃａ）
17/12/2019 17:41
【豬價飛天】華儲網：１９日將投放競價交易４萬噸儲備凍豬肉
《經濟通通訊社１７日專訊》華儲網１７日發佈《關於中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事
項的通知》稱，華商儲備商品管理中心將在１９日組織實施中央儲備凍豬肉投放工作，出庫投放
競價交易４萬噸，這是今年投放的第五批儲備肉。
華商儲備商品管理中心曾在本月１２日投放中央儲備凍豬肉，同樣為４萬噸。此前則曾於９
月三次投放合計３萬噸中央儲備凍豬肉。
國家發改委新聞發言人孟瑋今日在回應「兩節」期間豬肉供應問題時表示，後續將根據市場
形勢變化，擇機增加中央凍豬肉儲備投放。（ｃａ）
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