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即市新聞

17/12/2019 12:30

【ＦＯＣＵＳ】５個港人一個貧，習李再敲打「深層次矛盾」

　　【ＦＯＣＵＳ】普天同慶聖誕將至，籠罩香港的愁雲慘霧似遠未消逝－－先有港府最新報告
揭盅去年本港貧窮人口增至１４０﹒６萬的十年新高；後有特首赴京述職，習主席及李總理齊敲
打「深層次矛盾問題」。
　　面對全年經濟衰退已板上釘釘，明年首兩季經濟動能及失業率情勢嚴峻，「獲中央充分肯定
」的特首，回港後除了首務有效止暴制亂，亦須盡早籌謀大刀闊斧改革，以加速拓展土地及房屋
供應；完善財富分配、社服福利、教育薪酬等制度和效率；解開政制發展的死結。

＊青年貧窮率連升三年＊

　　頭戴「東方之珠」冠冕的香港，原來繁華之下，不到５個港人即有１個貧窮－－據港府最新
公布的《２０１８年香港貧窮情況報告》，貧窮人口按年增近３萬人至１４０﹒６萬的十年新高
，貧窮率按年升０﹒３個百分點至２０﹒４％的九年高位。
　　分細項看，儘管兒童貧窮率跌至１６﹒８％的紀錄低位，惟長者貧窮率止跌回升至
３０﹒９％；青年貧窮率亦連升三年至９﹒３％水平，具專上學歷的工作人士貧窮率同升，恐反
映香港生活成本高企，借教育向上流動仍窒礙重重。
　　港府自２０１３年訂立貧窮線，但去年計入「恆常現金」政策介入後的貧窮率升幅仍按年加
速，坊間指摘「愈扶愈貧」的批評不絕於耳；而自國家領導人２００５年於特首述職時首提「深
層次矛盾」一詞，十年人事幾番新，香港不單未找到解決「深層次矛盾」的門道，今年更陷入習
主席形容的「回歸以來局面最為嚴峻複雜」的一年，可謂唏噓。

＊須籌謀大刀闊斧改革＊

　　看看香港的「劏房」、「窮忙」悲歌，應不難理解習李所指「必須設法解決香港社會經濟發
展深層次矛盾」，主要牽涉土地和房屋短缺，以及財富和收入分配不均。
　　若再想深一層，香港回歸２２年間，中央與特區、傳統優勢與新興科技的大環境轉勢，於北
京定調「３個堅定不移（維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移；貫徹「一國兩制」方
針的決心堅定不移；反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移）」之下，基於香港政制發
展的分化和撕裂亦愈來愈深。
　　要解決上述「深層次矛盾」，單靠港府派糖或指望中央再推「惠港措施」，無異是重蹈治標
不治本的老路。無論是加速拓展土地及房屋供應，還是完善財富分配、社服福利、教育薪酬等制
度和效率，乃至解開政制發展死結，港府誓難再迴避背後牽涉的一連串複雜的政治、經濟和社會
因素，須盡早籌謀大刀闊斧改革和嘗試。

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