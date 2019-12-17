《匯市縱橫－蕭啟洪》在球場上看中美貿易戰：「波是圓的」

《匯市縱橫》熟悉我的朋友都知我是一個熱愛看足球的球迷，無論是英超、西甲、意甲或歐

聯等賽事，當筆者偶有時間少不免都會追捧一番。雖然有些人會說足球比賽入波少，不夠刺激好

看，但我會說，只因妳不懂足球，一球定勝負，勝負全在乎一刻，這就是足球比賽的奧妙之處。

特別是當妳面對強大於己的敵人時，如何制敵取勝，這就說明賽前準備和部署何其重要。而球員

的臨場發揮、球員和球員之間的默契和領隊的調兵遣將，都可能是每一場球賽的致勝關鍵。勝利

絕不是簡單地用金錢和權力便可以買回來。



球場上常會說，「波是圓的」，未知妳何曾聽過？不懂的人聽起來的感覺好像是怪怪的，若

波不是圓的，難道是方的嗎？波是圓的，這一句話，實際上蘊含著豐富的哲理！它就是想告訴妳

，人生在世甚麼事都可能發生，比如烏龍球、上帝之手、黑天鵝、英國「脫歐」、雷曼事件、９

１１和特朗普等等。如果「波不是圓的」那麼甚麼事都不能發生了。而足球比賽最引人入勝的地

方就是未到完場前一刻永遠都有可能出現變數。對於利物浦來說，他們多年來都不是爭標分子，

更談不上是「Ｂｉｇ４」球隊，直至高普上任後執教的利物浦，成功令球隊的精神面貌有非常大

的轉變，而球員之間的默契和信任可謂更上一層樓。若說利物浦今屆要重奪失落了１７年來的英

超錦標，已不是甚麼天方夜談之事。所以，一個偉大的領隊，對球隊的貢獻和那份激情絕對可以

感染了每一位，亦改變了全隊利物浦的特質。



回看中美貿易談判的發展迄今，誰是「上把」、「下把」，大家一目了然。就有如一場球賽

強弱對壘時，弱的一方總會是被逼打防守足球，而較強的一隊往往都會壓著對方來踢，務求在

９０分鐘的賽事內盡快把對手擊倒。從兩國的經貿面來看，美國經濟向好，而中國經濟表現疲弱

；加上現時中國貨輸入美國的規模遠多於對方，這使得美國處於較有利的談判桌上。但事實可能

未必如此，因為有愈來愈多證據反映，美國經濟已亮起黃燈，貿易戰一旦曠日持久，美國可能無

法確保維持優勢；再加上現時距離明年美國總統大選的時間不多，侵侵更需要一份中國每年購買

４００至５００億美元美國農產品的巨額交易，以換取那些一直支持他的美國農民的選票。



由此可見，筆者對於中美上周五（１３日）已敲定首階段貿易協議的消息一點也不意外，因

為波是圓的。據報，美國除了取消原訂周日（１５日）開始向１５００多億美元中國貨加徵關稅

，９月開始向約１２００億美元中國貨加徵的關稅稅率，亦會減半至百分之７﹒５，但再之前

２５００億美元中國貨，關稅稅率就維持兩成半。然而，由於上述所削減關稅幅度較預期小，估

計對中國經濟效果輕微，不會改變偏寬鬆的財政和貨幣政策。雖然當中很多細節仍然不明朗，但

相信不能簽署協議的機會很低。而實際上，這份協議對筆者而言，並沒有甚麼驚喜，除了將貿易

戰可以停止不斷升級以外，沒甚麼好值得歡呼的。而且，未來在第二階段磋商涉及更多經濟結構

問題，難度肯定會更高。倘若未來侵侵故意說中國對農產品採購規模感失望，又或指中國在執行

協議欠缺誠意，都會觸發美方重新加徵關稅的可能性。侵侵是一個怎樣的人，不用我多加解說了

。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



澳元：上周建議候高於０﹒６８８０沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒６７２０，止蝕

０﹒７０００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

